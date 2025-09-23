Lo que necesitas saber: El fabricante de Tylenol ya salió a rechazar las afirmaciones de Trump y mostró su preocupación por el riesgo que implican que las declaraciones implican para las mujeres embarazadas.

Uno nunca deja de sorprenderse con Donald Trump… y es que el presidente de Estados Unidos afirmó que existe una relación entre el uso del Tylenol (conocido en México como paracetamol) con el desarrollo de autismo durante el embarazo.

Tylenol, conocido en México como paracetamol // Fotos: Getty Images

Donald Trump relaciona el paracetamol con el autismo

Más que darnos risa, esto se vuelve preocupante. Y es que durante una conferencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el uso del paracetamol en mujeres embarazadas podría estar relacionado con el autismo.

Y no, no es broma. Así sin más, el mandatario estadounidense afirmó que durante el embarazo, el uso del Tylenol (o que acá conocemos como paracetamol) está asociado a un riesgo elevado de autismo.

“Recomendamos firmemente que las mujeres limiten su uso durante el embarazo, a menos que sea necesario desde el punto de vista médico, como una fiebre muy alta”, señaló.

Tylenol, conocido en México como paracetamol // Fotos: Getty Images

Fabricante rechaza las afirmaciones

Esas declaraciones han hecho mucho ruido en la industria farmacéutica, tanto Kenvue, fabricante de Tylenol, rechazó estas afirmaciones y mostró su preocupación por el riesgo que implica esto.

“Discrepamos rotundamente de cualquier sugerencia contraria a la ciencia independiente. Estamos profundamente preocupados por el riesgo que esto supone para la salud de las futuras madres“, señalaron.