Lo que necesitas saber: Cuando The Wall Street Journal reveló esta carta, Trump demandó por US$10.000 millones a Dow Jones, empresa matriz... ahora que el Congreso es quien la difunde, ¿qué?

Empresario, pero político a fin de cuentas… a Donald Trump ya le embarraron en su jeta la tarjeta de cumpleaños que alguna vez mandó a su cuate Jeffrey Epstein, aquella que negó cuando se difundió su turbio contenido. Pero ni así: es “asunto muerto”, dice…

Fotografía Donald J. Trump (Facebook)

También se dio a conocer tarjeta de cumpleaños que Bill Clinton mandó a Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó la publicación de la mencionada y polémica tarjeta de cumpleaños. La tarjeta en la que Trump le deseó “happy birthday” a Epstein… además de que “cada día sea otro maravilloso secreto”, fue publicada por The Wall Street Journal.

La tarjeta de cumpleaños íntegra llegó al medio estadounidense, luego de que demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes tuvieron ésta y otras en su manos (otros personajes como Bill Clinton desearon “feliz cumpleaños” a Epstein).

Carta de Bill Clinton a Epstein / Imagen: @nypost

En la Casa Blanca también defendieron a Trump: “No dibujó ni firmó la imagen”

Ya con la evidencia ante sus ojos (y ante los de millones de personas), Trump no negó la carta que alguna vez rechazó haber escrito. En entrevista con NBC, el presidente de Estados Unidos simplemente dijo que se trataba de un “asunto muerto”…. Y ya. Se negó a comentar más al respecto.

Horas antes, desde La Casa Blanca se negó que la carta sea escrita por el presidente Trump. “Como he dicho desde el principio, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó. El equipo legal del presidente Trump seguirá litigando con firmeza”, advirtió la jefa de prensa, Karoline Leavitt.

Tarjeta de cumpleaños que Trump envío a Epstein / Captura de pantalla

Trump prometió revelar los archivos del caso Epstein…

A mediados de julio, The Wall Street Journal reveló lo que Trump le mandó a Jeffrey Epstein en 2003, cuando el fallecido empresario cumplió 50 años. El medio estadounidense se limitó a describir el contenido de la tarjeta cumpleañera… detallando que Trump dibujó la silueta de una mujer desnuda y, en el área pélvica, puso su firma… para hacerla de vello púbico.

Cuando el Wall Street Journal reveló esa información, el presidente de Estados Unidos dijo que lo que se describía no era su estilo… “no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos”.

Durante la campaña que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump prometió que liberaría todos los archivos del caso Jeffrey Epstein… sin embargo, hace unos meses el Departamento de Justicia declaró que no era ya necesario.

Con lo anterior, se aplastó la posibilidad de conocer la “lista negra” de clientes de Jeffrey Epstein… aquellos con los que, supuestamente, cometió varias atrocidades en contra de mujeres y menores de edad. Diiiiiiiicen que Trump formaba parte de esa lista.