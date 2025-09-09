Lo que necesitas saber: Un barco de la Flotilla Global a Gaza conocida en inglés como Global Sumud Flotilla fue presuntamente atacado por un dron

El buque llamado Family, uno de los barcos principales de la Flotilla Global a Gaza —conocida en inglés como Global Sumud Flotilla— fue alcanzado por un artefacto incendiario presuntamente lanzado desde un dron, según las denuncias del grupo en su cuenta de Instagram.

Video de seguridad del incendio abordo del Family, de la Flotilla Global a Gaza // Foto: globalsumudflotilla

Flotilla Global a Gaza denuncia que su barco principal fue atacado por un dron

Aunque poco se ha confirmado del presunto ataque, las alarmas están encendidas.

La Flotilla Global a Gaza reportó que viajaban seis personas en el barco atacado. Dos de ellas dormían a pocos metros de la zona donde estallaron las llamas. El fuego, de alrededor de dos metros de altura, se extendió durante cinco o seis minutos.

Por fortuna, nadie resultó herido: la tripulación logró apagarlo por su propia cuenta.

Video desde tierra del fuego en la Flotilla Global a Gaza, en Túnez // Foto: globalsumudflotilla

De acuerdo con Al Jazeera, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, reaccionó a los mensajes desde tierra firme en Túnez —donde la Flotilla llegó hace unos días para reunirse con más barcos.

Aseguró que este presunto ataque no es un hecho aislado, sino parte de “un historial de agresiones” contra la flotilla. “Existen declaraciones actuales en contra de la flotilla, con amenazas directas, por supuesto, desde Israel”, advirtió.

La Flotilla Global a Gaza no tiene respaldo internacional

Aunque miles de activistas se han sumado y los ojos de millones de ciudadanos están al pendiente de la misión de esta Flotilla Global a Gaza, un punto importante es que no hay estados que protejan su viaje.

Global Sumud Flotilla confirma el ataque

Albanese aclaró que el barco Family solo cuenta con el resguardo de Túnez, que nomás los recibió como puerto seguro. Y lanzó una advertencia: “Si se confirma que se trató de un ataque con dron, será una agresión contra Túnez y contra la soberanía tunecina”.