Lo que necesitas saber: El rescate ocurrió la noche del pasado 27 de junio, tres días después de los terremotos registrados en Venezuela.

En medio de la tragedia que dejaron los terremotos en Venezuela, elementos del Ejército mexicano rescataron a un niño que se encontraba atrapado entre los escombros de un edificio colapsado.

Rescate de niño en Venezuela // X:@Defensamx1 (captura de pantalla)

Ejército mexicano rescata a niño de edificio colapsado en Venezuela

Luego de que elementos del Ejército mexicano fueran enviados a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate de personas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, surge una historia de esperanza y orgullo mexa.

Y es que, a más de 72 horas de la tragedia, lograron rescatar de entre los escombros de un edificio a un niño de aproximadamente 9 años. El pequeño se encontraba acostado entre sus padres, quienes ya se encontraban sin vida.

La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, publicó esta gran hazaña mexicana, registrada la noche del 27 de junio en la localidad de Caraballeda, en La Guaira.

En otro video compartido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se ve cómo elementos mexicanos sacan de los escombros al pequeño mientras le realizan algunas preguntas y le piden que se mantenga despierto.

Agrupamiento “Yumare”, los elementos detrás del rescate

Y bueno, por si te preguntabas, quienes son los encargados de realizar este rescate y otras labores de ayuda humanitaria en Venezuela son el agrupamiento “Yumare”

De acuerdo con la propia SEDENA, se trata de elementos que organizaron células de búsqueda y rescate, en la localidad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, con el fin de proporcionar atención prehospitalaria.

“Los equipos especializados del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano realizan actividades de búsqueda, rescate y evacuación en la zona más afectada del estado de La Guaira“, señalaron.

En fin. Sin duda, este rescate en Venezuela se ha vuelto toda una historia de esperanza que poco a poco le está dando la vuelta al mundo.