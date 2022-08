Por si esta mañana se despertaron preguntándose “¿qué habrá sido del Bronco?” pues con la novedad que el exgobernador de Nuevo León va a volver a ser intervenido quirúrgicamente.

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, informó por medio de sus redes sociales que volverá a someterse a una cirugía. Sin explicar bien de qué va a ser, el exgober de Nuevo León nomás pidió que sus fans recen por él.

Foto: Cuartoscuro

“Acabo de llegar al hospital, ya listo para mi cirugía y con toda mi fe puesta en Dios y en los doctores que la llevarán a cabo”, escribió El Bronco ayer, 17 de agosto, por ahí de las 8:00 am.

“Les pido me incluyan en su oraciones y me manden toda su buena vibra para que todo salga bien. Me reporto en cuanto pueda, abrazos”.

Recordemos que Jaime Rodríguez Calderón debería estar en el bote. Sin embargo, debido a su deteriorado estado de salud, el juez le concedió permanecer en prisión domiciliaria. El exgobernador de Nuevo León fue detenido en marzo, acusado de uso indebido de funciones y delitos electorales.

Foto: Cuartoscuro

Una vez en el penal de Apodaca, comenzaron a resaltar las complicaciones en la salud del Bronco. A los pocos días de estar en prisión, se informó que al exmandatario se le detectaron dos tumores, los cuales le tuvieron que ser extirpados, bajo la sospecha de ser cancerígenos. Afortunadamente no fue así, pero de todos modos El Bronco tuvo que pasar un buen rato en el hospital.

Ya para que dejara de estar en el ir y venir de hospital a la cárcel (y porque Rodríguez Calderón estaba haciendo berrinches porque no lo mandaron a un nosocomio privado), el juez determinó que el susodicho se fuera a prisión domiciliaria. Y listo: desde mediados de junio convalece desde casita.

“Soy supervisado en mi domicilio por la Unidad de Medidas Cautelares dependiente de la Secretaría de Seguridad del Estado y hace rato andaba dándole al Minecraft, construyendo el campo donde produciré virtualmente”, fue uno de los mensajes que El Bronco publicó en Twitter, luego de ser acusado que, muy enfermo todo, pero andaba en los campos de golf de Nuevo León.

Foto: Cuartoscuro.

“Ya quisiera tener ahorita esa condición física porque significaría que mi estado de salud es mejor; pero aquí sigo en mi casa, recuperándome y cumpliendo con lo que la justicia me impuso”, señaló El Bronco en rechazo a las acusaciones de no cumplir con el arraigo domiciliario.

Se espera que en las próximas horas se ofrezca información sobre el estado de salud del exgobernador de Nuevo Leon.