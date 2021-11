‘El Mijis’ tuvo que cantar “Dos coronas” de Lalo Mora para que no lo mataran tras su secuestro

Luego de que se reportara su desaparición el fin de semana pasado y de que después se informara que lo habían encontrado con vida, el exdiputado Pedro Carrizales, mejor conocido como El Mijis, contó que tuvo que cantar la canción “Dos coronas”, de Lalo Mora, para que no lo mataran los sujetos que lo secuestraron.

El Mijis tuvo que cantar “Dos coronas” para salvarse

En entrevista con Azucena Uresti, en Grupo Fórmula, El Mijis contó que luego de su secuestro por protestar en contra de Lalo Mora, vocalista de Los Invasores de Nuevo León, los sujetos le exigieron que cantara una canción del artista para que no lo mataran, por lo que les cantó “Dos coronas”.

Sí, el exlegislador de San Luis Potosí afirmó que primero recibió varias amenazas de muerte, tanto él como miembros de su familia, justo una semana antes de que lo secuestraran. Fue cuando protestó en un concierto de Lalo Mora que Carrizales fue secuestrado.

Mientras los sujetos lo privaron de su libertad, señaló que lo torturaron durante varias horas, y que cuando pensó que lo matarían, le dijeron que si cantaba una canción de Lalo Mora se salvaría, por lo que El Mijis les cantó “Dos coronas”.

“Entonces me dicen: ‘A ver hijo de tu pinche padre, si no te sabes una canción del Viejón, te vamos a matar aquí por hablador’, así que les canté la de ‘Dos coronas'”, dijo Pedro Carrizales.

Muda a su familia de San Luis Potosí

Después de que cantó la canción de Lalo Mora, los secuestradores liberaron a El Mijis y después un conductor que encontró lo ayudó hasta que encontraron a elementos de la Guardia Nacional, quienes lo pusieron a salvo.

Por todo lo que le pasó, el exdiputado decidió sacar a toda su familia de San Luis Potosí, por lo que ahora se encuentra solo en el hospital donde recibe atención médica por los golpes que recibió.

“Sí, de hecho, no están aquí, en San Luis estoy solo. Ahorita estoy en el hospital y no sé, a ver qué me dicen porque todo el día me la pasé en la Fiscalía y ya me vine a checar porque tengo muchos golpes, tengo una bola por el hígado y las costillas”, agregó finalmente.