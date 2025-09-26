Lo que necesitas saber: Se una cuota extra por el trámite de la visa para turistas (aplica para mexas). Aunque la Embajada de Estados Unidos en México aún no explica cuál será su proceso o confirma cuándo entra en vigor.

Con la novedad —o, bueno, no tanto— de que se viene una nueva tarifa para poder entrar a Estados Unidos y que, en teoría, tendrán que pagar los turistas extranjeros, personas que viajan por negocios y estudiantes. Se trata de la Visa Integrity Fee.

Por aquí les contamos del aumento del precio, por ejemplo, de la visa H-1B para personal extranjero experto en tecnología contratado por empresas estadunidenses. Pues bien, ahora toca hablar la nueva tarifa para turistas que —si no pasa otra cosa— aplicará para los/las visitantes mexas.

Foto: Getty Images.

Visa Integrity Fee: Una nueva tarifa para turistas en Estados Unidos

¿Qué es?

La Visa Integrity Fee es una cuota extra que se debe pagar por tramitar la visa estadunidense y que, de acuerdo con lo aprobado por el Congreso de Estados Unidos (Cámara de Representantes y Senado) en el verano de 2025— entraría en vigor el 1° de octubre.

Se trata de una nueva tasa de visado —que no es otra cosa que el costo por tramitar una visa— creada en la polémica iniciativa de Donald Trump llamada One, Big, Beautiful Bill.

Foto: Andrew Harnik-Getty Images.

Una reforma (o cambios) fiscal que tiene como objetivo lograr una mayor recaudación de impuestos mediante medidas como la creación de la Visa Integrity Fee o el aumento del precio de la visa H-1B, entre deducciones fiscales y para empresarios.

¿Quiénes deben pagarla?

Esta cuota está pensada para los/las turistas extranjeros, personas que viajan a Estados Unidos por negocios o trabajo y estudiantes.

Es una cuota para las visas de no inmigrantes o, dicho en otras palabras, para la visas de negocios y turismo —que todo mundo conoce por las categorías B-1 y B2, respectivamente.

Meme del patito “¿Yo?”.

Aplica para tooooodas las personas cuyos países necesiten visa para entrar a Estados Unidos, como es el caso de México, Brasil, Argentina o China.

¿Cuánto va a costar?

250 dólares (unos 4 mil 592 pesos mexicanos). Y va de nuevo: la idea es que el gobierno de Estados Unidos la cobre al momento de emitir la visa.

También contemplan que su costo sea de 250 dólares de manera inicial, pues este aumentará de acuerdo a la inflación.

Además, esta reforma fiscal le dio chance al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de meter mano y cambiar el monto de la Visa Integrity Fee.

Foto: Getty Images.

Actualmente, el costo de la llamada “visa americana” en la categoría B1 y B2 —u otros tipos de visas de no inmigrantes que no necesitan petición como las visas para estudiantes o intercambio— está en 185 dólares (unos 3 mil 398 pesos mexas).

Con la Visa Integrity Fee, el costo por tramitar la visa para viajar a Estados Unidos como turista quedaría en 435 dólares, casi 8 mil pesos mexicanos.

¿Canadá se salva?

Pues todo parece indicar que sí. O al menos la mayoría de los turistas canadienses.

La Visa Integrity Fee tampoco aplica para las personas cubiertas por el programa de exención o que no necesitan visa para entrar a Estados Unidos como varios países de Europa y algunos de Asia.

Foto: Getty Images

La cosa es que esto de la Visa Integrity Fee se ha convertido en una interrogante para las personas que quieren tramitar su visa para asistir al Mundial 2026.

¿1° de octubre?

Pues todo indica que la visa entraría en vigor el 1° de octubre de 2025, de acuerdo con información de Reuters.

Pero, por lo pronto, la Embajada de Estados Unidos en México aún no ha publicado un comunicado sobre la Visa Integrity Fee sobre cuándo entrará en vigor o cómo le harán los/las turistas mexas. ¿Ustedes que opinan de esta nueva cuota?