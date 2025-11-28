Embajadas como moneda de cambio: 7 políticos premiados con un cargo

Lo que necesitas saber: Algunos nombramientos han llevado a suponer que las embajadas y consulados suelen servir como moneda de cambio en la política mexa.

A propósito de la polémica salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR y de la carta donde indica que se lanzará a trabajar a una “embajada amiga”, por acá armamos una lista de las embajadas de México ocupadas por políticos con poco expertise en el servicio exterior mexicano.

Eso ha llevado —por años— a suponer que las embajadas y consulados de México suelen servir como moneda de cambio en la política. Y pues… revisamos los casos más recientes y comentados. ¿Ustedes qué dicen?

Foto: Getty Images.

Embajadas de México

Peeeeeeeero, antes les contamos qué es una embajada y un consulado. ¿Cuáles son sus funciones? Y en el caso de México, ¿qué se necesita para ser embajador o embajadora?

Foto: FOX

¿Qué es una embajada?

Es la representación diplomática de un país en la capital de otro. Funciona como el enlace o el puente entre los gobiernos de cada país para asuntos comerciales, políticos y culturales.

Foto: SRE.

Además de la política, las embajadas tienen la tarea de proteger los derechos de los ciudadanos que residen en el extranjero, aunque la batuta de esta función la toman los consulados.

¿Qué es un consulado?

Sigue siendo la representación de un país en otro como parte de una Embajada. La diferencia —con la embajada— es que los consulados se pueden encontrar en distintas ciudades, como una red que se encarga de proteger los derechos de los connacionales que viven en el extranjero.

Consulado de México en Estados Unidos. Foto: SRE.

De manera específica, les tocan desempeñar tareas de apoyo a la ciudadanía como la emisión de pasaportes u otros documentos. O apoyar en casos de emergencia.

Y… en México, ¿qué se necesita para ser embajador o embajadora?

La Ley del Servicio Exterior Mexicano indica que una persona puede ser nombrada embajadora o cónsul si cumple con estos requisitos:

Ser mexicana de nacimiento y no tener otra nacionalidad.

Gozar de sus derechos políticos y civiles, o sea, no tener broncas con la ley.

Ser mayor de 30 años.

Contar con los méritos suficientes para desempeñar de manera eficaz su cargo.

Algo bien importante que dice la ley es que su nominación, si bien lo hace el presidente o la presidenta en turno y ratificada por el Senados, debe tomar en cuenta de manera preferente a los/las integrantes del Servicio Exterior de carrera. ¿Por qué?

Las razones son obvias: porque tienen una mayor competencia en los asuntos diplomáticos y consulares —nada de que “vengo a aprender”, aunque los casos se han dado incluso en la misma dirección de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como cuando Luis Videgaray admitió no ser diplomático pero que iba a aprender en el sexenio de EPN.

Aunque tenemos el caso de Octavio Paz en la Embajada de México en India, a la que llegó también sin un expertise en el mundo diplomático-político con el PRI.

7 políticos premiados con un cargo

1. Omar Fayad en la Embajada de México en Noruega

Si se dan una vuelta por la página de transparencia de la nómina del gobierno Federal pueden checar los salarios de funcionarios y funcionarias como el exgobernador de Hidalgo (por el PRI) Omar Fayad.

El portal reporta que Omar Fayad como embajador percibe 21 mi, 781, ¿pesos? brutos mensuales.

Aunque esta cantidad hay que desglosarla en dólares (21 mil 781 dólares). Al menos, así lo indica el Tabulador del SEM (Servicio Exterior mexa).

Foto: @omarfayad

Siguiendo este criterio, el salario bruto del embajador de México en Noruega es de 399 mil 27 pesos.

Omar Fayad entra a esta lista porque incluso fue acusado por el mismo PRI de darle ventaja a Morena en las elecciones de 2022. Tiempo después nos enteramos que el ahora integrante del Partido Verde había sido nombrado embajador de México en Noruega por AMLO.

2. Carlos Manuel Joaquín González en la Embajada de México en Canadá

Militante del PRI y luego del PRD que junto con el PAN lanzó su candidatura para gobernador de Quintana Roo —y ganó—, el contador público Carlos Manuel Joaquín González fue postulado por AMLO como embajador de México en Canadá pese a ser parte de la oposición.

Foto: @CarlosJoaquin

Todo eso sucedió poco después de las elecciones de 2022 en las que la candidata de Morena, PT y el Partido Verde Mara Lezama ganó.

3. Quirino Ordaz Coppel en la Embajada de México en España

También de la oposición y priista, el exgobernador de Sinaloa —de 2017 a 2021—Quirino Ordaz fue nombrado embajador de México en España en 2022.

Foto: @QuirinoOC

Ordaz es abogado, empresario y hasta ese 2022 no tenía ningún expertise en el servicio exterior. Luego, el PRI lo expulsó de sus filas.

4. Carlos Miguel Aysa González en la Embajada de México en República Dominicana

Gobernador sustituto en Campeche, Carlos Miguel Aysa llegó a este cargo después de que Alejandro Moreno —sí, el priista Alito Moreno— pidiera licencia para dejar de ser gobernador.

Pese a su cercanía con Alito Moreno, quien lo nombró secretario de Gobierno de Campeche, Carlos Miguel Aysa aprovechó para acercarse a Morena.

Foto: @AysaGonzalez

El PRI lo acusó de traición. Y en las elecciones de de 2021, el PRI perdió el poder en Campeche frente a la candidata de Morena Layda Sansores. ¿Después? El abogado Aysa fue nombrado embajador de México en República Dominicana.

5. Claudia Pavlovich en el Consulado de México en Barcelona

La abogada y exgobernadora de Sonora por el PRI Claudia Pavlovich también recibió un cargo en el servicio exterior como cónsul de Barcelona, después de terminar su cargo como gobernadora y que el Partido Revolucionario Institucional perdiera las elecciones a la gubernatura en 2021 ante Morena.

Foto: @ClaudiaPavlovic

Luego, en 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum nominó a Pavlovich —expulsada del PRI— como embajadora de México en Panamá.

6. Blanca Jiménez en la Embajada de México en Francia

Después de una gran bronca que se armó en Conagua (Comisión Nacional del Agua), pues 4 subdirectores pidieron audiencia con AMLO para hablar de las broncas que habían enfrentado para poder desempeñar su chamba, la entonces titular Blanca Jiménez dejó el cargo por motivos personales.

Peeeeeero a la vez, la ingeniera ambiental fue propuesta por AMLO como embajadora de México en Francia

7. Gertz a una Embajada “amiga”

Y cerramos esta lista con Alejandro Gertz Manero de quien, hasta el 28 de noviembre, se desconoce a qué embajada irá.

Lo único que sabemos es que la presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció una embajada y el exfiscal aceptó —pese a que deja un montón de pendientes, más de 10 casos sin resolver y más de 150 mil carpetas de investigación, averiguaciones previas pendientes en su gestión en la FGR (Fiscalía General de la República).