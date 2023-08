Acusan montaje de militantes del PRI por granadas halladas en sede de Guerrero

Lo que necesitas saber: Dos granadas fueron halladas en la sede del PRI en Guerrero y acusan a militantes del partido de montar todo

Un explosivo dejado en cualquier sitio concurrido podría dejar una tragedia sin igual. No importa si ocurre en la Torre Eiffel (como pasó este fin de semana) o en el estado de Guerrero. Lo decimos porque eso fue lo que pasó en las instalaciones del PRI.

Oh sí, el Comité Directivo Estatal del PRI denunció que fueron encontrados un par de artefactos explosivos en su sede de Guerrero, estado gobernado por Evelyn Salgado. El hallazgo se dio la mañana de este sábado, 12 de agosto.

Encontraron granadas en la sede del PRI / Foto ilustrativa: SSP Guerrero

La denuncia del PRI en Guerrero por granadas encontradas en su sede

Primero nos enteramos de los explosivos por medio de un comunicado del CDE del PRI en Guerrero: “Queremos manifestar nuestra más amplia preocupación por estos hechos que conforman una grave amenaza”.

El Comité del PRI en Guerrero señala que el edificio es un lugar muy concurrido, por lo que obviamente no les preocupó sólo la integridad de las instalaciones, sino de todas las personas que laboran en ese lugar.

El comunicado del CDE del PRI en Guerrero

PRI Nacional y sus militantes exigen mayor seguridad, pero hay acusación de montaje

Tras difundirse la noticia de las granadas encontradas en la sede del PRI en Guerrero, diferentes voces dentro del partido se manifestaron para pedir que se haga algo. Califican esto como un intento de intimidar a sus integrantes.

Postura de Alejandro Moreno por granadas en sede del PRI en Guerrero

Postura del PRI por granadas en sede de Guerrero

Ahora bien, en redes circuló una captura de pantalla donde presuntos militantes del PRI hablan de difundir una noticia falsa relacionada a los explosivos para “hacerse las víctimas”. De forma específica se señala a Alejandro Lotzin, presidente Estatal del Instituto Reyes Heroles, donde se prepara a futuros militantes del PRI.

Naturalmente tanto él como la dirigencia del PRI en Guerrero niegan lo anterior.

Fuerzas oscuras buscan incriminar al PRI Guerrero, con una estrategia perversa para desviar la atención sobre los artefactos explosivos encontrados en nuestras instalaciones. Publicada por CDE PRI Guerrero en Sábado, 12 de agosto de 2023

¿Y qué se sabe de las granadas encontradas en la sede del PRI?

Como el comunicado no daba mayores detalles más que el hallazgo de los explosivos, éstos han ido saliendo poco a poco. Se confirmó con el paso de las horas que se trató sólo de granadas vacías, sin carga explosiva (ufff, por fortuna).

Pero lo anterior no significa que no hayan participado en el operativo para checar qué onda con las granadas en la sede del PRI. Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército llegaron al sitio. Agentes de la Unidad Especializada en Artefactos Explosivos de la FGE retiraron las dos granadas y checaron que no hubiera alguna otra, controlando la situación.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero no emitió algún informe sobre esto, únicamente reportaron que se montó un operativo en el Polideportivo, a un costado de la sede del PRI, por un concierto que ofreció Belinda la noche del sábado.

Una situación delicada que, por fortuna, no terminó en tragedia. Ya veremos cómo trasciende esta situación.

