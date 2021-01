Encuentran explosivo en sede del partido republicano tras protestas en Capitolio

Después de las protestas que se dieron por el mitin de Donald Trump en el Capitolio de Washington, autoridades de Estados Unidos encontraron un artefacto explosivo en la sede del Comité Nacional Republicano. De hecho, por esta razón decidieron evacuar la sede del Comité Nacional Demócrata, pues también descubrieron un paquete sospechoso este miércoles 6 de enero.

¿Qué pasó con el explosivo en el Comité Nacional Republicano?

Después de las protestas de simpatizantes de Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos para intentar suspender la certificación de votos, reportan que hallaron una bomba de tubo en el Comité Nacional Republicano (RNC). Sin embargo, según un funcionario de esta sede, un escuadrón de bombas destruyó con éxito el explosivo.

Mientras tanto, en el Comité Nacional Demócrata (DNC), también descubrieron un extraño paquete que, de acuerdo a The New York Times, no se ha identificado, o al menos eso señaló un funcionario al diario de Estados Unidos y que no estaba autorizado para hablar de este tema.

¿Dónde están las sedes de los dos partidos de Estados Unidos?

El Comité Nacional Republicano y el Comité Nacional Demócrata tienen su sede a pocas calles del Capitolio de los Estados Unidos, que los simpatizantes de Donald Trump invadieron este miércoles. Sí, esto después de que el Congreso se reuniera para certificar los votos con los que ganó las elecciones el presidente electo Joe Biden y también poco tiempo después de que el polémico mandatario se dirigiera a la gente en Washington.

Incluso, cuando los manifestantes comenzaron a entrar al Capitolio, el vicepresidente Mike Pence fue sacado de la Cámara del Senado y el edificio fue cerrado. Luego Trump publicó que Pence no tuvo el valor de hacer lo que debió haberse hecho.

