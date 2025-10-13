Lo que necesitas saber: Al momento de su detención, sólo se mostraron dos amparos... al parecer, Lord Pádel y su socio ya estaban prevenidos. Esposa e hijo del susodicho, no.



Dos meses después, pero ya salieron del bote el hijo y la esposa del sujeto conocido como Lord Pádel. Los familiares del violento sujeto (y también él) están acusados de agredir a un instructor en el Edomex. Todavía no todavía no la libran… pero seguirán su proceso en libertad.

Liberación de Lopr Pádel / Captura de pantalla

Familiares de “Lord Pádel” seguirán proceso en libertad

La decisión de liberación de Karla “N” y Germán “N” se dio ayer, domingo 12 de octubre, durante una más de las audiencias de este penoso caso. Bueno, no es que estén libres los familiares de Lord Pádel: simplemente cambió la medida preventiva que se les impuso.



En la audiencia celebrada en el penal de Barrientos, la Fiscalía del Estado de México solicitó mantener prisión preventiva contra el hijo y la esposa de Lord Pádel, sin embargo, el juez determinó que no había razones suficientes para que continuaran privados de su libertad.

Lord Pádel, familia y socio / Imagen: FGJEM

Con la decisión del juez, los cuatro implicados en la agresión contra un instructor de un club de pádel, en Atizapán de Zaragoza, Edomex, seguirán su proceso en libertad. El cuarteto está vinculado a proceso por tentativa de homicidio.

Al momento de su detención, Lord Pádel ya había tramitado su amparo

Fue el pasado 14 de agosto cuando se dio a conocer la detención de Alejandro “N”, más conocido como “Lord Pádel”… junto con su esposa, Karla Alejandra “N”; su hijo, Germán “N” y su socio, el mencionado Othón “N”.

Las cuatro personas fueron aprehendida por elementos de la Fiscalía del Edomex, luego de andarlos buscando por algunos días. Al final, lograron encontrarlos en Cancún, Quintana Roo.

Arrestan a Lord Pádel, un mes después del video viral // Foto: Captura de pantalla

El cuarteto liderado por “Lord Pádel” fue ingresado al penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, bajo el cargo de homicidio calificado en grado de tentativa… esto por haber agredido brutalmente al instructor de un club de pádel, un hecho ocurrido el pasado 19 de julio.

Al momento de anunciar la treta detención, la Fiscalía General del Estado de México señaló que dos de los investigados exhibieron copias del amparo que ya habían promovido. Así que, al parecer, Lord Pádel sólo vio por él y, quizás, su socio hizo lo mismo. Se olvidó de su esposa e hijo… ups.