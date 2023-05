Ayer se cumplieron dos años del derrumbe de la Línea 12 del Metro y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aprovechó para ponerle fecha a la reapertura de un tramo… una partecita de la mitad que falta.

En conferencia de prensa, Sheinbaum informó que se prevé que para finales de junio reabran algunas estaciones del tramo elevado de la Línea 12. Según como van las obras, podrán ponerse en servicio cinco estaciones más.

La meta “es que a finales del mes de junio se abra el tramo que llega hasta Periférico; se está haciendo todo para que esto sea así, vamos a estar informando cada semana cuál es el avance, ese es el objetivo”, señaló Claudia Sheinbaum.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM //

Este anuncio va acorde a lo que la jefa de gobierno dijo en febrero: que el tramo elevado de la Línea 12 abriría “por partes”. En ese momento, aseguró que los trabajos se hacían a marchas rápidas y que, al menos en el tramo de la línea que va por Periférico, ya sólo era cuestión de reforzamientos.

“Y si abren nomás cinco estaciones, ¿para cuándo el resto?”, se preguntará el público lector. Ahhh, pues según Claudia Shienbaum, de este año no pasa. De acuerdo con los que llevan las obras, dijo la jefa de gobierno, la parte que faltaría “ya tiene un procedimiento no tan complejo, porque los tramos no son tan altos, estará este año”.

Foto: @GobCDMX

Pero bueno, aunque las autoridades presumen que todo va bien (después de que se cometieron, evidentemente, errores y omisiones que llevaron a tan trágico evento), pues todavía no es posible, dar una fecha exacta para que toda la Línea 12 esté en operación.

El pasado 15 de enero, luego de los trabajos realizados tras el derrumbe de la Línea 12, las autoridades reabrieron las estaciones correspondientes al tramo subterráneo de ésta: de Mixcoac a Atlalilco. Las cinco estaciones del tramo elevado que volverían a dar servicio en junio próximo serían Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente.

Con lo anterior, sólo faltarían seis estaciones: Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac.