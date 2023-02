Hace unas semanas el tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro abrió al público. Y, aunque todavía no hay para cuándo el resto del servicio se reestablezca, la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, señaló una posibilidad respecto al “cómo”.

“Todavía no podríamos decirlo, estamos evaluando si pudiera abrirse primero un tramo o no; todavía no está totalmente definido”, aclaró Claudia Sheinbaum en su conferencia que ofrece a diario, pese a que ayer, 7 de febrero, mucho descansaron por aquello del puente ofrecido por le Día de la Constitución.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Aunque por el momento no se puede señalar con certeza que el servicio que se ofrece en el tramo elevado de la Línea 12 se irá “chiquiteando”, lo que sí pudo asegurar Sheinbaum es que los trabajos de rehabilitación se realizan con más velocidad.

“Se están acelerando los trabajos, dada la curva de aprendizaje que ya se tuvo”, presumió Claudia Sheinbaum.

Foto: @GobCDMX

“Pues ya mejor hasta que esté todo”, es lo que muchos dicen al saber que, según lo que analizan las autoridades de la CDMX, el tramo elevado podría abrirse por partes. Quizás para ir calando.

De acuerdo con Sheinbaum, todas las piezas que serán utilizadas en la rehabilitación del tramo elevado de la Línea 12 del Metro ya están listas (salvo una, que aún está en fabricación). También dio a conocer que, en lo que respecta al tramo que va por Periférico, éste ya sólo está en trabajos de reforzamiento. Una vez que eso pase, se podrá decir que hay “una primera etapa completamente terminada”.

Foto: Cuartoscuro

Según indica Proceso, hace poco la propia Claudia Sheinbaum informó sobre la falta de mano de obra para los trabajos de rehabilitación de la Línea 12 del Metro. Faltaban soldadores, dijo. “Faltaban” porque nomás dio a conocer que había chamba y de volada se reportaron varios de ellos para ofrecer sus servicios. Así que, mientras que hace dos meses sólo había 100, ahora hay 355.

Pero, ni con la fuerza de trabajo con la que se cuenta, la jefa del gobierno capitalino tiene fecha aproximada para reabrir el tramo elevado de la Línea 12. Eso, quizás, se verá en las próximas semanas, dependiendo de los avances en los trabajos que reporten las empresas encargadas. Estos reportes, indicó Sheinbaum, se entregan quincenalmente.