Declaran estado de emergencia en Nueva York tras histórica tormenta

Cascadas en las instalaciones del Metro, calles completamente inundadas e, incluso, reportes de personas desaparecidas y fallecidas… no es la CDMX, sino Nueva York, una de las ciudades más importantes del mundo y que ahora está en estado de emergencia tras las históricas lluvias que se han registrado en las últimas horas.

Queens Boulevard in Maspeth/Corona is a literal river at the moment. Bus fully flooded driving through, multiple cars stuck in the water. Absolutely insane. pic.twitter.com/LuSL9uWCEl — Joe English (@JoeEEnglish) September 2, 2021



La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró estado de emergencia tras las afectaciones por las lluvias provocadas por lo que se considera “el resto” del huracán Ida, ahora ya tormenta tropical. De acuerdo con la gobernadora, esta declaratoria es para ayudar a la población más afectada por la tormenta que se registró anoche en la entidad.

New York’s infrastructure is completely unprepared for climate change pic.twitter.com/EZybrGdzDa — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2, 2021

“Manténganse alejados de las carreteras y evite viajes innecesarios”, solicitó Hochul alrededor de la medianoche de ayer, 01 de septiembre. Horas antes, advertía que la repentina tormenta había afectado al sur del condado de Westchester, Nueva York, así como el condado de Nassau. “Si vive en el área metropolitana de Nueva York, resguárdese y evite todos los viajes innecesarios”.

Al igual que lo hizo la alcaldesa, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia de inundación repentina para la ciudad de Nueva York, ya que se detectó que el remanente del huracán Ida iba a llevar fuertes lluvias… nomás que no dijo que iban a estar así: impresionantes las imágenes de líneas del Metro y calles de Manhattan y Brooklyn completamente inundadas.

Según el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, las lluvias de ayer pueden considerarse “un evento meteorológico histórico”. Tanto así que no sólo Nueva York se encuentra en estado de emergencia. La misma declaratoria la hizo el gobernador de Nueva Jersey, luego de las inundaciones reportadas en carreteras.

New York is flooding again pic.twitter.com/4zX1dfoFU4 — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 2, 2021

Mientras que en Nueva York se reporta la muerte de al menos seis personas, en Nueva Jersey se informó el fallecimiento de una en la ciudad de Passaic. Las alertas de inundaciones se extendieron desde el oeste de Filadelfia hasta el norte de Nueva Jersey.

Según el Meteorológico Nacional, en algunas partes de Nueva York (como Central Park) se alcanzaron las 3.15 pulgadas de lluvia, lo cual rompe (y por mucho) lo reportado apenas el 22 de agosto, cuando la tormenta tropical Henri provocó lluvias que, en su momento, se habían considerado históricas.

Para evitar más desastres, las autoridades prohibieron la circulación por las calles de la ciudad de Nueva York de vehículos que no sean de emergencia. Esta medida se mantendrá al menos hasta las 5:00 am de hoy.