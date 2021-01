Emiten alerta terrorista por amenazas de extremistas en contra de Biden

Siguen las amenazas: El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos emitió este miércoles una alerta terrorista por un incremento de amenazas de presuntos extremistas violentos, quienes están en contra del gobierno del nuevo presidente Joe Biden.

Por medio de un comunicado de prensa, las autoridades estadounidenses dieron a conocer que esta alerta terrorista se debe a crecientes amenazas vinculadas a “extremistas violentos” que no están conformes con la llegada de Biden. Sin embargo, señalaron que no disponen por ahora de información de un complot “creíble”, pero que tienen registro de “disturbios violentos” en los últimos días, por lo que las amenazas podrían continuar.

“Información sugiere que algunos extremistas violentos movidos por la ideología -con objeciones al ejercicio de la autoridad gubernamental y la transición presidencial-, así como por otros agravios alimentados por falsedades, podrían seguir movilizándose para incitar o cometer violencia”, indica el Departamento en su boletín.

El Departamento de Seguridad Interior declaró que las amenazas de un ataque persistirán en las siguientes semanas después de la toma de posesión de Joe Biden. Por otra parte, indicaron que están preocupados ante la posibilidad de que “personas frustradas” con el cambio de gobierno puedan seguir movilizando a más personas “motivadas por la ideología”.

Igualmente, las autoridades creen que el asalto al Capitolio, que llevaron a cabo partidarios de Donald Trump el 6 de enero, podría impulsar a los extremistas a “apuntar a funcionarios electos e instalaciones del gobierno”. Cabe señalar que han detenido a más de 150 personas después de estas protestas violentas que dejaron cinco muertos.

Today Acting Secretary Pekoske issued a National Terrorism Advisory System (NTAS) Bulletin: https://t.co/e1vnghZulO. There is currently a heightened threat environment across the U.S. that is likely to persist over the coming weeks.

— Homeland Security (@DHSgov) January 27, 2021