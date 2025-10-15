Lo que necesitas saber: Esta multa se aplicará a todas las personas. mayores de 14 años que crucen la frontera de Estados Unidos.

Con la novedad de que la embajada de Estados Unidos en México reveló que se el gobierno de Trump aplicará una multa de 5 mil dólares a todas las personas que crucen la frontera de manera ilegal.

Foto: Getty Images

Estados Unidos aplicará multas de 5 mil dólares por cruzar de manera ilegal

Un nuevo episodio de Trump y su batalla con los inmigrantes. La Embajada de Estados Unidos en México volvió a redes sociales… solo para advertir que se aplicarán multas de 5 mil dólares para las personas que crucen la frontera de manera ilegal.

Nomás pa que se den una idea, si te agarran cruzando ilegalmente y recibes la multa, tendrías que pagar cerca de 100 mil pesos para librarte (solo) de las sanciones monetarias.

“Si cruzas ilegalmente a Estados Unidos enfrentarás graves consecuencias“, advirtió el vocero estadounidense David Arizmendi.

¿Y si no pagas la multa?

La Embajada de Estados Unidos no dio más detalles sobre esta nueva sanción. Aunque el Consultado de EEUU en Ciudad Juárez compartió que cualquier persona mayor de 14 años que cruce su frontera, tendrá que pagar esta multa por “ingreso inadmisible”.

Además, revelaron que esta sanción es final, no negociable y sin derecho a apelación. De no pagarla, te generará otras sanciones adicionales y podrías ser deportado o incluso encarcelado.