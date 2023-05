Aunque el exalcalde de Ayotzinapa, José Luis Abarca, fue absuelto de la desaparición de los 43 normalistas desde hace tiempo, por otros delitos no ha visto (ni verá) la libertad. Uno de ellos, el secuestro de activistas.

Ayer, 17 de mayo, se determinó que el exalcalde de Ayotzinapa es culpable del secuestro de activistas. Seis en total. Un delito que José Luis Abarca habría cometido en mayo de 2013, más de un año antes del trágico suceso con el que más se le asocia (la desaparición de los 43).

Foto: Cuartoscuro.

De acuerdo con diversos medios, Abarca secuestró a los activistas Ángel Román Ramírez, Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa. Todos integrantes de un movimiento campesino conocido como Unidad Popular.

Además de los 92 años a los que fue condenado por el secuestro de activistas, José Luis Abarca tendrá que pagar una multa de casi un millón de pesos (920,700 pesos, para ser exactos). Esta cantidad servirá como reparación del daño… lo cual podría cubrir con 15,000 jornadas de trabajo comunitario. Lo que mejor le acomode al exalcalde de Ayotzinapa.

Momento de la detención del exalcalde de Ayotzinapa, José Luis Abarca

Exalcalde de Ayotzinapa fue absuelto del delito de delincuencia organizada

Según indica Animal Político, en la sentencia cuya firma asentó el juez Samuel Ventura Ramos (en cargado del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales) el pasado 12 de mayo, se indica que José Luis Abarca quedó absuelto del delito de delincuencia organizada…

Ahora sí que – otra vez – se aplicó el “Dios da, Dios quita” con el exalcalde de Ayotzinapa: en 2022, luego de que se le absolvió de la desaparición de los normalistas, se le fincaron dichos cargos por delincuencia organizada. Ahora, ooootra vez: libre de dicho delito, pero ya más que atorado por el secuestro de activistas.

Por cierto, en aquella ocasión, también se le fincaron cargos a la esposa del protagonista de esta nota, María de los Ángeles Pineda. ¿Qué ha sido de ella? Quién sabe… lo que sí se sabe es que la defensa de José Luis Abarca ya apeló la sentencia por el secuestro de activistas.

De acuerdo con Aristegui Noticias, José Luis Abarca fue absuelto de delincuencia organizada porque la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo probar la existencia del grupo criminal de Guerreros Unidos… al cual, según , perteneció el exalcalde de Ayotzinapa.

¿¿¿¿¿????? Exacto, ¿Cómo que no se probó la existencia de Guerreros Unidos? Pues, el juez no dijo si existía o no… simplemente que la FGR no aportó las pruebas que demostraran que sí… y las que aportó fueron desechadas, ya que se trataba de testimonios obtenidos bajo prácticas de tortura.

Los Abarca, al momento de su detención / FOTO: PGR /CUARTOSCURO.COM

Activistas desaparecieron tras denunciar a los Abarca

Fue en mayo de 2013 cuando desaparecieron los seis activistas integrantes del movimiento campesino Unidad Popular. Muuuuuuuy sospechosamente, un día después de haber interpuesto denuncias en contra de José Luis Abarca y su esposa.

En su denuncia, los activistas avisaron a las autoridades que tenían “temores fundados” de que la pareja podría privarlos de su libertad.

Un mes después, los cuerpos de tres de los seis activistas fueron encontrados con señales de tortura. Los otros que lograron escapar con vida, dieron aviso a conocidos.