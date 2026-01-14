Explosión de pipa de gas causa cierre en la autopista México-Querétaro

Lo que necesitas saber: Este martes 13 de enero se registró la explosión de una pipa de gas en la autopista México-Querétaro. Esto es lo que se sabe.

La noche de este martes 13 de enero se reportó el incendio y la explosión de una pipa que transportaba gas LP por la autopista México-Querétaro en dirección a la CDMX, lo cual provocó que dicha vialidad fuera cerrada a la circulación en ambos sentidos.

Este 13 de enero se registró la explosión de una pipa en la autopista México-Querétaro. Foto: @enfasisnoticias (X)

Se registra una explosión de pipa en la autopista México-Querétaro

Fue a las 8:55 de la noche cuando Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), a través de su cuenta de X, dio a conocer que la explosión con la pipa de gas ocurrió a la altura del kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro, en los límites de los municipios de Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo y Jilotepec, perteneciente al Estado de México.

“Se informa a las personas usuarias que personal de CAPUFE, Bomberos y Guardia Nacional, se encuentran laborando en la atención del accidente”, indicó la CAPUFE en otro posteo donde mencionó que el cierre continuaba por acciones de limpieza.

Aunque a las 10:41 de la noche se abrió la circulación en dirección a Querétaro, pero con carriles reducidos.

Se desconoce el número de lesionados o víctimas por la explosión de la pipa

Hasta el momento, ni los gobiernos de Hidalgo o del Edomex han dado información sobre si hubo heridos o víctimas por la volcadura de la pipa en la México-Querétaro. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que activaron sus protocolos de emergencia.

“Las unidades médicas de la región cuentan con capacidad de respuesta para brindar atención oportuna en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales.”, escribió Zoé Robledo, direcor del IMSS, en sus redes sociales.

Captan en video la explosión de la pipa de gas en la México-Querétaro

En redes sociales ya circulan imágenes y videos que muestran el momento de la explosión de la pipa de gas LP, la cual de acuerdo con versiones preliminares al parecer explotó luego de volcar y salir de la autopista México-Querétaro cuando iba en dirección a la CDMX.