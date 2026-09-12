Lo que necesitas saber: Aunque sí ha habido una disminución considerable en los tiroteos y otros actos violentos, las bandas criminales siguen siendo uno de los grandes problemas del país.

Este 13 de septiembre Suecia tendrá elecciones, pero estas tienen mucha más importancia de lo que se cree. Y es que se elegirán los 349 lugares del Riksdag, el Parlamento del país, además de decidir qué bloque tendrá la posibilidad de formar el próximo gobierno.

Sin embargo, no la tienen nada fácil, pues nuevamente aparecen dos figuras que ya han gobernado el país.

Por un lado está el actual primer ministro Ulf Kristersson, quien busca quedarse otros cuatro años, mientras que del otro tenemos a Magdalena Andersson, ex primera ministra y líder de los Socialdemócratas, quien también busca regresar al poder.

Y todo esto ocurre mientras Suecia sigue enfrentando un problema que lleva años golpeando al país: las bandas criminales y la violencia relacionada con ellas.

Aunque suene poco creíble, Suecia lleva varios años enfrentando tiroteos y explosiones relacionados con estos grupos. Tan solo en 2022 ocurrieron 391 tiroteos, mientras que durante los primeros ocho meses de 2026 se registraron 48 tiroteos y 12 personas muertas.

Y eso no es todo, pues también se registraron al menos 68 explosiones solamente durante el primer semestre de este año.

Aunque estas cifras han disminuido, el problema sigue muy presente. La policía calcula que actualmente existen alrededor de 17 mil 500 personas involucradas activamente en bandas criminales, además de otras 50 mil vinculadas de alguna manera con estas redes.

Pero una de las cosas que más preocupa a miles de familias es que estas organizaciones también están reclutando a menores de edad a través de plataformas digitales para cometer delitos.

Foto: Shutterstock

Tan solo en 2025, 52 menores de 15 años estuvieron involucrados en procesos judiciales como sospechosos de asesinato o intento de asesinato.

El problema ha llegado a tal grado que el gobierno ha endurecido las leyes y aumentado las facultades de la policía. Incluso Suecia acaba de reducir temporalmente de 15 a 14 años la edad de responsabilidad penal para determinados delitos graves.

Y aunque sí ha habido una disminución considerable en los tiroteos y otros actos violentos, las bandas criminales siguen siendo uno de los grandes problemas del país.

Polémica dentro del tema migratorio

Durante años Suecia mantuvo algunas de las políticas migratorias más abiertas de Europa y solamente en 2015 recibió alrededor de 163 mil solicitudes de asilo.

Sin embargo, tanto gobiernos de derecha como políticos socialdemócratas han reconocido problemas de integración, segregación y la aparición de comunidades con altos niveles de exclusión social.

Pero ojo, esto no significa que inmigración sea sinónimo de delincuencia. Sin embargo, el debate sobre migración, integración y criminalidad terminó mezclándose completamente en esta lucha por el poder en Suecia.

La ultraderecha puede entrar al gobierno

Los Demócratas de Suecia, encabezados por Jimmie Åkesson, llevan como dos de sus principales banderas la inmigración y la delincuencia para ganar más apoyo en estas elecciones.

Y hasta ahora parece que les está funcionando, pues tienen alrededor del 19% de intención de voto. Los Demócratas de Suecia quieren entrar formalmente al gabinete si gana el bloque de derecha y Kristersson ya abrió la puerta para gobernar junto con ellos.

Esto sería bastante importante, pues hasta ahora el partido ha respaldado al gobierno desde el Parlamento, pero nunca ha tenido ministros dentro del gabinete.

Aunque las cosas van muy reñidas

Las encuestas más recientes mantienen al bloque de centroizquierda, encabezado por Magdalena Andersson, ligeramente arriba con una proyección de entre 175 y 180 lugares.

Mientras tanto, el bloque de derecha podría conseguir entre 169 y 174. Para alcanzar la mayoría necesitan justamente 175 de los 349 diputados.

Por ahora habrá que esperar qué deciden los suecos, pero si algo queda claro es que estas elecciones pueden cambiar bastante el rumbo del país.