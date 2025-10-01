Lo que necesitas saber: De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción, entre la mamá de Alito y su arquitecto de cabecera, tienen un total de 43 propiedades en el estado de Campeche.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, confirmó que fueron expropiados cuatro terrenos propiedad de Alito Moreno… cosa que no le cayó de novedad a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el líder del PRI había adquirido esas propiedades con recursos provenientes de lavado de dinero y corrupción…

Alito Moreno, líder nacional del PRI / FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

“Hicimos un acto de justicia”: Layda Sansores al anunciar expropiación de terrenos de Alito Moreno

Obviamente, tales declaraciones no fueron del agrado de Alito, quien ya anunció que procederá legalmente. Y no por la expropiación, sino por los señalamientos de la presidenta.

“Usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama”, señaló el líder priista en el mensaje en el que anunció que denunciará a Sheinbaum en México y ante instancias internacionales… suponemos que por difamación.

“Jurídicamente he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es lícito y transparente”, aseguró Alito. “El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”.

Foto: Cuartoscuro.

Fue la noche del martes 30 de septiembre que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunció que se le expropiaron a Alito Moreno cuatro predios de ocho hectáreas… bueno, en realidad, dichos terrenos estaban a nombre de la mamá del líder nacional del PRI (uno de ellos) y de su arquitecto de cabecera.

“Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero, de la corrupción”: Sheinbaum

“Hoy hicimos un acto de justicia”, presumió Sansores al anunciar que se le dio baje a Alito con sus propiedades… con todas las de la ley: fue gracias a la Ley de Expropiación, con un decreto de utilidad pública… ya que en esos terrenitos se construirá la “Universidad Nacional Rosario Castellanos”.

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el tema en su mañanera, asegurando que –según tiene entendido– Alito Moreno compró los terrenos con dinero obtenido de lavado de dinero y actos de corrupción.

Claudia Sheinbaum / FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Sheinbaum explicó que, si el juez que llevó el caso, determinó que Alito compró los terrenos con recursos obtenidos del mal uso del erario (quizás cuando fue gobernador de la entidad), pues entonces por eso de dio la expropiación… y qué mejor que las propiedades se utilicen para construir universidades.

Lo anterior rápido llegó a los oídos de Alito Moreno, quien, además de advertir acciones legales, acusó que su caso es sólo una distracción de las “pruebas” que se han evidenciado de la relación del gobierno de la 4T y el crimen organizado.