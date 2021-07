Por Tania Romero

Desde los primeros días del mes de abril, con el inicio del proceso electoral, se empezó a escuchar el sonido de las imprentas; a percibir el olor de plástico nuevo de lona y tinta fresca en las playeras campañeras.

Las calles de nuestros municipios y nuestros tianguis se llenaron de colores (principalmente naranja y tinto) que “adornaban” las fachadas de las casas, los puestos y las rejas de las viviendas y negocios con los flamantes rostros de los candidatos que buscaban representarnos en los puestos de elección popular. Además, a nuestros vehículos, y en muchas ocasiones nuestros muros y postes, se les imprimió color con el vinil de colores.

A inicios del mes de junio y antes del día de la elección, de acuerdo con la legislación electoral, las lonas, volantes y pendones debieron haber desaparecido de las calles, árboles y postes; así, iniciar sus procesos de transformación para darles nueva vida siendo reciclados. Sin embargo, no existen actualmente mecanismos que nos permitan saber si efectivamente se reciclan o no. Pero de sobra está decir que es notorio que los partidos políticos no retiran su basura electoral. Tan sólo en Guadalajara, el 7 de junio se levantaron 11.5 toneladas de basura electoral.

Foto: Cuartoscuro

Además de la cantidad, vale la pena reflexionar sobre la calidad del material publicitario electoral; pues para ello se utilizan en su mayoría plásticos de un solo uso, como el que se usa para las bolsas de supermercado que ya están prohibidas en Jalisco desde 2020. La basura de campaña, además de que tarda muchos años en degradarse, envenena nuestras fuentes de agua; tapa nuestras coladeras y provoca inundaciones; contamina visualmente, impacta en la degradación de nuestra imagen urbana. Nos provoca estrés por el bombardeo constante de información; impactando en más de una forma en nuestra calidad de vida.

Es posible que las cosas se hagan mejor. En Europa, por ejemplo, ya existen lineamientos específicos sobre los sitios en los que es posible colocar propaganda electoral que no actúe en detrimento de nuestro patrimonio y paisaje urbano. Además, se cuida la calidad de la publicidad visual; a diferencia de México, en donde no se establecen normas que obliguen a los partidos a generar una oferta innovadora.

Como ciudadanos y ciudadanas activas y preocupadas es tiempo de reflexionar sobre si la forma de comunicación política que utilizan quienes pretenden representarnos verdaderamente causa impacto e influye en nuestras decisiones. O si podemos incidir en la forma en la que los partidos hacen campaña. La publicidad electoral no justifica su existencia. Son básicamente fotografías de candidatos y candidatas que no exponen ideas o detonan discusiones y reflexión. Debemos exigirles a quienes nos representan que lo hagan mejor, que hay formas innovadoras de comunicar, que deben participar e involucrar a las personas en los procesos de toma de decisiones más allá de los procesos electorales y que si quieren nuestros votos es preciso que, más allá del discurso, en la acción muestren su preocupación y compromiso con el ambiente.

Foto: Cuartoscuro

Indiscutiblemente las campañas deben transitar hacia la utilización de materiales biodegradables y a la utilización de plataformas digitales y otros medios para compartir información con la base votante. Mientras tanto, nos han dejado a la ciudadanía la obligación de pensar qué hacer con la basura generada; la invitación es a que nos pongamos manos a la obra y recuperemos de manera activa nuestra ciudad. Pongamos el ejemplo de la clase de autoridades que queremos tener. En la actualidad existen varias iniciativas para aprovechar la basura electoral como la utilización de lonas para hacer casas para perros y gatos en refugios.

Tenemos capacidad de innovación, usémosla para mejorar nuestro entorno.

Tania Romero es tapatía, adicta al café y consultora en legislación urbana, capacidad institucional y planeación para el desarrollo. Milita en Futuro Jalisco.

Twitter: @TaniaRomeroL

