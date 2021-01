Por Javier Medina

Los municipios a través de sus calles, parques, comercios, edificios e historia nos nutren de identidad. Ocupar sus espacios en el día a día nos hace entender las dinámicas, necesidades y contextos de esos espacios que habitamos.

Los municipios y las calles que recorremos son el escenario de nuestras actividades diarias. Lo social, cultural, económico y laboral se desenvuelve en estos espacios y no podemos entender a los localismos sin una población activa en la toma de decisiones y en la construcción de los municipios; asimismo, tampoco podemos concebir un desarrollo local sin entornos seguros, sanos y armónicos. Para que eso sea posible, es necesario que lo económico, lo social y lo ambiental avancen a la par. Un desarrollo que excluya alguno de estos aspectos no es sostenible; por tanto, no es viable.

Además, los gobiernos municipales son la primera instancia a la que pueden acudir las personas. Las decisiones que se toman en ellos en cuanto a definición de agendas, ejercicio de presupuestos y políticas públicas, impactan directamente en sus habitantes. De ahí su importancia y la relevancia de conformar administraciones que planteen pisos mínimos para ser eficientes; así pues, que, desde sus diversas atribuciones, estén al servicio de las personas.

Foto: Pixabay

Hablar de los municipios es hablar de las personas que habitan su territorio; el agua, suelo y la calidad del aire son elementos básicos que completan la conjunción. Los aspectos relacionados al medio ambiente determinan de manera directa nuestra calidad de vida. En esto, los municipios tienen bastante por atender.

A su cargo se encuentran aspectos como la evaluación del impacto ambiental respecto de obras o actividades que no sean competencia de la federación o del estado, que se realicen íntegramente dentro del territorio municipal; su ordenamiento territorial; lo relativo a agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales; gestión de residuos; calles, parques, jardines y su equipamiento; determinar sus estrategias de planeación ambiental; expedir declaratorias para la creación de áreas naturales protegidas en el municipio; la prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas y móviles de jurisdicción local. Finalmente, la formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de acciones ante el cambio climático.

Foto: Pixabay

Aunado a lo anterior, bajo esquemas de vinculación con otras instancias, les compete la prevención y reducción de contaminación atmosférica, de suelo y aguas; participación en programas de restauración ambiental; regulación de los usos de suelo y el aprovechamiento de recursos naturales; además, el control y regulación de actividades agropecuarias y el cuidado y protección de ecosistemas forestales. Por supuesto, lo anterior se presenta entre muchas responsabilidades más.

El abanico de actividades a desempeñar es amplio. En ese sentido, es necesario decirlo: atender esta diversidad de temáticas resulta complejo. Ante ello, el escenario debe ser uno que plantee alternativas de solución. Que parta de la suma de voluntades y de la aceptación sobre la importancia que tienen las agendas ambientales, por el clima y la biodiversidad.

Trazar esquemas de desarrollo que atiendan y minimicen las desigualdades, y que tomen al aprovechamiento sostenible de elementos naturales como motor para el desarrollo de actividades económicas, es una de las vías que están al alcance de los municipios. Ello implica colaboración, desarrollo local y justicia social.

De nuevo, los municipios son complejos. Sin embargo, en ellos está todos los días la oportunidad de posicionar agendas y trazar soluciones desde el empuje que da lo local; establecer canales de comunicación y vinculación con demás instancias de gobierno y así atender las desigualdades desde la construcción de entornos seguros, sanos y armónicos. Los gobiernos municipales son relevantes y así debe asumirse su función.

Javier Medina es abogado por la Universidad de Guadalajara con enfoque en políticas públicas y medio ambiente. Militante de Futuro.

Twitter: @javier_medinaP