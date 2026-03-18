Lo que necesitas saber:

Aníbal Alexander Canelón Aguirre es buscado por supuestamente liderar una red internacional que roba millones de dólares a instituciones financieras en Estados Unidos.

Los delitos a través de internet están llegando cada vez más lejos… tanto que el FBI anunció que, por primera vez, un ciberdelincuente fue añadido a su lista de los 10 más buscados.

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FBI incluye a ciberdelincuente en la lista de los 10 más buscados

La lista de los 10 más buscados del FBI vuelve a ser tendencia, no porque capturaran a otra persona, sino porque fue incluido por primera vez un ciberdelincuente. Se trata del venezolano Aníbal Alexander Canelón Aguirre.

¿De qué se le acusa? Las autoridades estadounidenses lo buscan por supuestamente liderar una red internacional que roba millones de dólares a instituciones financieras en Estados Unidos.

Según el FBI, este dinero lo utiliza para financiar las operaciones de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, designada como organización terrorista extranjera.

“Su inclusión refleja el compromiso del FBI de perseguir el delito financiero facilitado por medios cibernéticos en los niveles más altos“, informó el subdirector adjunto de la División Criminal del FBI, Heath Janke.

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Agregan a otra persona más a la lista…

Y aunque Aníbal Alexander Canelón Aguirre se ha llevado los reflectores debido a ser el primer ciberdelincuente en la lista de los más buscados, el FBI también incluyó a Trung Duc Lu.

¿La razón? Es buscado por ser presunto miembro de la pandilla “Born to Kill”. Además de su participación en el secuestro, tortura y asesinato de dos hermanos vietnamitas en Filadelfia en agosto de 2014.

En ambos casos, la agencia ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información que los lleve a su captura.

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