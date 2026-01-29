Lo que necesitas saber: Trump lleva tiempo presionando (y amenazando) con realizar operaciones terrestres para atacar a cárteles en México. De ser verdad lo que publica el WSJ, sería un primer gran paso para ello.

Entonces, ¿el FBI y otras fuerzas de Estados Unidos ya están operando en México? Pues eso dice Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (o sea, el FBI).

Foto: Facebook.com/FBI

Operativos del FBI en México serían en conjunto con policía local

Siguiendo en el mismo dicho desde que se detuvo al llamado Chapo Canadiense, Ryan Wedding, desde el FBI aseguran que sus muchachos ya están realizando operaciones en nuestro país. Así fue como atraparon al susodicho… y así es como atraparán a más sujetos traviesos.

El FBI “está mapeando más objetivos en todo México y apunta a realizar operaciones conjuntas con fuerzas mexicanas contra los principales objetivos del narcotráfico”, aseguraron al Wall Street Journal fuentes del gobierno de Estados Unidos.

La ficha del FBI tras el arresto de Ryan Wedding

Nuevamente se contradice versión del embajador de Estados Unidos

Pero bueno, regresando con el caso de Weeding, el medio estadounidense indica que la idea era que la participación del FBI en el operativo de captura se mantuviera en secreto…más que nada, porque las leyes mexicanas prohíben la presencia de agentes extranjeros en operativos policiales en su territorio.

Como lo aseguró el director del FBI, Kash Patel, el día de la captura del canadiense (uno de los más buscados por autoridades estadounidenses), en el operativo participó –según– un grupo de elite… el mismo que intervino en la detención de Nicolás Maduro.

Estados Unidos, en una conferencia de prensa, habla del ataque militar en Caracas para arrestar a Maduro // Foto: @Villepin & WhiteHouse

“Las autoridades se pusieron en contacto con Wedding, presuntamente armado y peligroso, y, en una intensa negociación, le recordaron que sus cómplices habían sido capturados y que millones de dólares de sus bienes habían sido confiscados, según algunos funcionarios”.

Lo publicado por el Wall Street Journal contradice, nuevamente, la versión del gobierno de Claudia Sheinbaum y del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Ambas partes aseguran que Weeding se entregó voluntariamente.

Pero en fin… si es que de verdad el FBI y demás corporaciones estadounidenses ya operan en nuestro país, sería “la ultima señal de que Trump está presionando a México para que permita a Estados Unidos atacar a los cárteles de la droga en el país”.