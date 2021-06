Pffff: La FDA de EU ordena tirar 60 millones de vacunas de Johnson & Johnson

Cuando nos enteramos que por los rumbos de los Estados Unidos tuvieron que desechar miles de vacunas por errores en su almacenamiento, nos dio harto coraje, ¿te acuerdas? Bueno, ahora se dio a conocer que nuevamente se tirarán millones de vacunas en ese país, específicamente de Johnson & Johnson, pero esta vez por orden de la autoridad sanitaria.

FDA ordena desechar 60 millones de vacunas contra COVID de Johnson & Johnson

Así mero como lo estás leyendo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, para ahorrarse palabras), que vendría siendo el equivalente gringo de la Cofepris, ordenó desechar 60 millones de vacunas contra COVID de la farmacéutica Johnson & Johnson este viernes.

Dicha vacuna fue la primera de una sola dosis que se autorizó en Estados Unidos y recientemente se informó que nos enviarían un millón de esas vacunas a territorio mexicano, las cuales se destinaron a municipios de la frontera norte.

Pero bueno, vamos con la info. Resulta que la FDA dio a conocer en un comunicado que liberó dos lotes de la vacuna de Johnson & Johnson, los cuales representan 10 millones de dosis. Sin embargo, en el mismo informe se indica que otros lotes “no son adecuados para su uso”.

La FDA no dice en su comunicado cuántas vacunas integran los lotes no adecuados para el uso, pero medios estadounidenses sí lo hicieron. Según informa The New York Times, dichos lotes se conforman por 60 millones de vacunas, las cuales fueron fabricadas en la planta Emergent BioSolutions de Baltimore.

No es la primera de esta planta…

Ni la FDA ni los medios indicaron las casusas precisas que hacen a estas vacunas no aptas para el uso. La Cofepris gringa únicamente informó que por el momento se detendrán las operaciones de fabricación de la vacuna contra COVID-19 en dicha planta, hasta que ésta haga correcciones para estar al tiro con aquello de “garantizar el cumplimiento de los requisitos actuales de buenas prácticas de fabricación de la FDA”.

Hay que recordar que la planta de Baltimore de Emergent BioSolutions ya tiene su historia regándola con eso de la producción de vacunas. En marzo de este año también echaron a perder 15 millones por mezclar erróneamente los componentes para fabricar las vacunas de Johnson & Johnson, con los necesarios para producir la de AstraZeneca (bien casual).

Pffff esperemos que esta noticia sea la última donde se habla de que más y más vacunas tengan que ser desechadas; hacen falta todavía muchas como para poder pensar que libraremos esta pandemia, sobre todo en países menos desarrollados.