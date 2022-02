En imágenes: El incendio en un ferry que dejó más de 10 personas desaparecidas

Este cierre de semana —viernes 18 de febrero— fue difícil para Grecia, luego de que un ferry con casi 300 personas a bordo se incendió cerca de la costa de Corfu.

Más de 10 personas están desaparecidas —entre ellas nueve ciudadanos de Bulgaria— y una buena es que dos hombres que quedaron atrapados en el garage del ferry fueron rescatados con vida.

El incendió sucedió durante la madrugada del 18 de febrero en el euroferry Olympia —que llevaba 291 personas a bordo que salieron de la isla griega Ereikousa con dirección al puerto de Brindisi, en Italia. Y tanto pasajeros como tripulación pudieron ser evacuados con éxito.

El gobierno griego sigue investigando el origen o la causa de este incendio y aunque aún no hay detalles, las imágenes del euroferry dieron la vuelta al mundo.

Por acá dejamos un par de fotografías del trabajo de la Guardia Costera de Grecia, que junto con las autoridades han podido identificar a 278 personas de las 291 que viajaban a bordo del ferry:

A fire broke out earlier today on the Euroferry Olympia northeast of the island of Ereikousa. The Italian-flagged ship had departed Igoumenitsa and was on her way to Brindisi. All 237 passengers & 51 crew members are in good health & safe. The cause of the fire is still unknown. pic.twitter.com/I5thyELtVC

— MarineTraffic (@MarineTraffic) February 18, 2022