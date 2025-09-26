Lo que necesitas saber: La UNAM no informó de forma clara lo sucedido en la FES Acatlán... bueno, ni siquiera de manera pública: sólo mandó un comunicado por correo electrónico.

A unos días del asesinato de un estudiante en sus instalaciones, la UNAM no ha hecho lo suficiente para garantizar la seguridad de sus alumnos. La prueba está en la FES Acatlán, donde tres sujetos tuvieron una riña en la que se usaron armas blancas… y, al parecer, ni siquiera eran parte de la comunidad universitaria.

Riña en FES Acatlán / Captura de pantalla

Detenidos serían exalumnos de la FES Acatlán

De acuerdo con los reportes, se trató de “tres señores” (dos de 27 años, uno de 33), identificados como exalumnos de la FES Acatlán. Aparentemente, la riña tuvo que ver con asunto de drogas: según el reporte de La Jornada, ya se les abrió carpeta de investigación por los delitos de lesiones y daños contra la salud.

Se desconoce por qué inició la riña… y también qué hacían los tres fulanos en una institución donde ya ni estudian (principalmente, por qué se les permitió la entrada a las instalaciones). Como sea: ya en la pelea, uno de los tres sujetos sacó un bóxer metálico con el que trató de herir a los otros ( en algunos medios se habla del uso de una navaja).

Riña en FES Acatlán / Captura de pantalla

Según el reporte de La Jornada (hecho con base a información de la propia fiscalía del Edomex), fueron las autoridades de la FES Acatlán las que intervinieron para evitar que el asunto pasara a mayores. Tras solicitar el apoyo de la policía se les hizo la revisión de rigor, encontrándoseles bolsas de plástico con lo que parecía marihuana.

UNAM no hizo público comunicado sobre lo sucedido en FES Acatlán

Ni la UNAM ni la FES Acatlán dieron cuenta de estos hechos de manera pública. Sólo por medio de un comunicado que, según la periodista Otilia Carvajal de El Universal, la máxima casa de estudios mandó únicamente por correo a los miembros de su comunidad.

En dicho comunicado, la FES Acatlán ofrece detalles mínimos de lo sucedido en sus instalaciones. Sólo indica que los hechos ocurrieron a las 15:30 horas y que los involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades.

Comunicado FES Acatlán / Imagen: @AztecaNoticias ·

En ese mismo comunicado, la UNAM pide evitar la difusión de especulaciones… pero, como bien dice la periodista de El Universal: “si no quieren especulaciones, que den información clara” (y de manera pública, ¿si o no, banda?)

Debido a la manera tan chafa en que las autoridades de la FES Acatlán manejaron la situación (al parecer, para no hacer “ruido”, en medio de una crisis de seguridad en la UNAM), alumnos realizaron una protesta al interior de las instalaciones… pues sí: solicitando garantías de seguridad.