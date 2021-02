¡Chulada! Las impresionantes fotos de la nevada en Atenas, Grecia

Desde 2008 no se había visto nada igual en Atenas, donde esta semana la tormenta invernal Medea provocó una nevada en el centro del país y ha causado temperaturas de hasta -19 grados celsius en el norte de Grecia.

De hecho, esta nevada tomó por sorpresa a Atenas, acostumbrada a un clima más cálido y no tan frío. Igual, por lo inusual de esta tormenta, medios internacionales han aprovechado para publicar fotos impresionantes de la Acrópolis, el Partenón y puntos turísticos de la ciudad que ya han asombrado al mundo.

El meteorólogo Kostas Lagouvardos explicó a la AFP que desde febrero de 2008 no se había visto algo similar a la nevada de este 2021, pues es común que nieve en el norte de Grecia y las partes altas pero en la capital sí que es raro que esto suceda.

Desde el lunes 15 de febrero el equipo de Protección Civil advirtió sobre fenómenos meteorológicos que implicaban un riesgo para la población y pidió a la ciudadanía estar atenta, hasta que llegó el momento y la ciudad de Atenas comenzó a cubrirse de nieve.

Además, la nevada cayó justo durante la campaña de vacunación contra el COVID-19. Ante los riesgos y bajas temperaturas, el gobierno de Grecia —a cargo del conservador Kyriakos Mitsotakis—suspendió la vacunación el martes 16 de febrero.

El impacto de esta nevada también se ha resentido en los campamentos para migrantes, donde miles están a la espera de recibir el asilo en Europa y ahora han tenido que batallar también contra las bajas temperaturas.

En el campamento de Eleonas, los y las migrantes fueron desalojados y trasladados a otra zona

Mientras, Atenas llegó a registrar -3 grados celsius ya totalmente cubierta de nieve ante la sorpresa de sus habitantes que decidieron salir a dar el rol y disfrutar de la insólita nevada.

Del otro lado de la moneda, Medea derribó cerca de 900 árboles en la Zona Metropolitana y afectó a alrededor de 250 mil casas y negocios con cortes de energía Lamentablemente, la tormenta invernal en Grecia cobró la vida de tres adultos mayores.

Aquí dejamos algunas imágenes de la inusual nevada en Atenas:

