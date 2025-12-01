Lo que necesitas saber: La asociación suiza "Dignitas" seguirá con la obra de su fundador, buscando llevar la muerte digna a todo el mundo.

Una de las asociaciones suizas más importantes que lucha por el derecho a “morir dignamente” informó que su fundador, Ludwig Minelli, murió por suicidio asistido.

Fundador de Dignitas // Foto: Getty Images

Muere Ludwig Minelli, fundador de “Dignitas”

Siguiendo sus principios hasta el último momento, el fundador y director de una de las principales asociaciones suizas por el derecho a “morir dignamente”, Ludwig Minelli, murió por suicidio asistido.

Mediante su sitio web, la asociación “Dignitas” informó que su fundador falleció a pocos días de cumplir 93 años de edad... y tras su muerte, continuarán la obra de Minelli.

“Que la organización se afirme y avance a nivel internacional en calidad de guardiana de la autodeterminación y de la libertad de elegir durante la vida y en fin de vida“, declararon.

Toda una vida dedicada a los derechos humanos…

Ludwig Minelli fundó su organización en 1998, aunque antes de luchar por la “muerte digna”, dedicó su tiempo a defender los derechos humanos.

En aquel entonces el tema no era bien visto, por lo que Minelli enfrentó obstáculos para fundar su asociación. Pero eso no lo detuvo, pues recurrió a la Corte Suprema suiza y a la Corte Europea de Derechos Humanos para resolverlo.

Por ahora, la ley en Suiza no permite la eutanasia (como en México). Sin embargo, desde hace años, el país permite el suicidio asistido y lo reconoce como un derecho humano básico.

