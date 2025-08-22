Lo que necesitas saber:

Ya son tres veces que los abogados de garcía Luna piden más días para presentar su apelación.

Pues con la novedad que el caso Genaro García Luna sigue vivo… nomás que la defensa del extitular de Seguridad quiere más tiempito para preparar la apelación a la sentencia que el susodicho ya tiene encima por narcotráfico.

Foto: Rodolfo Angulo-Cuartoscuro.

Tendrá hasta diciembre

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, la Corte Federal de Nueva York concedió  90 días más al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, para mandar el escrito en el que presentará alegatos para apelar la sentencia de 38 añotes que se le impuso en octubre de 2024.

Así que, sacando el calendario que nos dieron en la carnicería, hay que marcar el 18 de diciembre como la fecha límites para que García Luna presente su apelación.

Además de aplazar el tiempo para apelar condena  (es la tercera vez, a ver si es la vencida), el juez ordenó a las autoridades penitenciarias de Estados Unidos que se le permita al exfuncionario recibir visitas de forma regular.

Genaro García Luna junto a Felipe Calderón
Genaro García Luna junto al expresidente Felipe Calderón/ Foto: Cuartoscuro

Lo anterior se debe a que, en días pasado, los abogados de Genaro García Luna acusaron que su cliente se encontraba incomunicado. Tons, ¿cómo chin$%&/()=dos iban a preparar su apelación?

Otra cosita que los abogados de García Luna han reportado es que el exsecretario de Seguridad es “maltratado”… no llegando a los golpes, pero sí, por ejemplo, no dejándolo bañarse o prohibiéndole comer sin cubiertos. 

