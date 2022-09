Según especialistas, desde Benito Mussolini no había en Italia un gobierno como el que se prevé que habrá con la ultraderechista Giorgia Meloni. Los más pesimistas consideran que puede hablarse del regreso del fascismo.

La representante de Hermanos de Italia (partido que se alió con el resto de la derecha de Italia) ya es considerada como virtual ganadora de las elecciones realizadas ayer en Italia. En los comicios se buscaba reemplazo para el prematuramente caído Mario Draghi. Pese a las advertencias de analistas, se terminó eligiendo a Giorgia Meloni.

Foto: @GiorgiaMeloni

De acuerdo con CNN, la coalición de ultraderecha encabezada por Meloni se llevó la elección con alrededor del 44% de los votos. Mientras Hermanos de Italia (partido de la ya considerada próxima primera ministra de Italia) obtuvo el 26%, sus aliados se repartieron el resto así: la Liga antiinmigrante de Matteo Salvini 9% y Forza Italia (del exprimer ministro Silvio Berlusconi) 8%.

Pese a que Giorgia Meloni será la primera mujer en ascender al máximo cargo de Italia, la nota no es ésa, sino el temor por lo que se espera de su mandato. De acuerdo con The Guardian, el partido al que representa Meloni, Hermanos de Italia, tiene sus raíces en el fascismo… y ella no lo ocultó durante su campaña, la cual abanderó con el lema “Dios, patria y familia”.

Foto: @GiorgiaMeloni

Según indican especialistas, la agenda que Giorgia Meloni podría establecer durante su mandato tendría tintes euroescepticitas (es decir, desconfiando de las políticas de la Unión Europea). Además, se señala que la futura primera ministra de Italia liderará un gobierno duro con la inmigración, así como la comunidad LGBT. De eso ha dado señales en campaña.

Pero bueeeeeno, queda la posibilidad que lo mostrado en campaña sólo haya sido eso: campaña. Ya en el gobierno, puede que Giorgia Meloni se muestre más moderada. Al menos de eso dio indicios en su primer mensaje a medios, luego de obtener la victoria:

Foto: @GiorgiaMeloni

“Hemos vivido una campaña electoral objetivamente no bonita. Los tonos han subido mucho, ha sido violenta y agresiva. Y lo hemos sufrido, la responsabilidad era de otros. Pero la situación hacia la que va Italia y la Unión Europea es particularmente compleja y requiere la contribución de todos, y un clima sereno”.

El ascenso de la ultraderecha al poder en Italia se dio en una elección marcada por el desinterés del electorado. De acuerdo con El País, sólo el 64% participó en los comicios. Un porcentaje que no se veía desde 1979.