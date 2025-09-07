Lo que necesitas saber: Las estaciones del Metro que estará bajo lupa serán Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Allende, Zócalo, Pino Suárez, Bellas Artes, Balderas y Salto del Agua, Indios Verdes y Cuatro Caminos.

Ya se la saben. Como cada año, durante este mes patrio, las autoridades capitalinas implementarán el operativo ‘Cero Pirotecnia‘ en el Metro de la CDMX y, como lo dice su nombre, busca decomisar cuetes de todos los tipos.

Operativo contra cuetes en el Metro // Fotos: Gobierno de la CDMX

Operativo para decomisar cuetes en el Metro de la CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que a partir de este 9 de septiembre comenzará el famoso operativo ‘Cero Pirotecnia’, el cual busca prevenir el ingreso, transporte y venta de cuetes dentro de sus instalaciones.

Estas acciones son por las fiestas patrias, pues como ya deben saber, en estas fechas aumenta el uso de pirotecnia. Así que el operativo durará hasta el próximo 17 de septiembre.

Además, el Metro señaló que en las estaciones Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Allende, Zócalo, Pino Suárez, Bellas Artes, Balderas y Salto del Agua, Indios Verdes y Cuatro Caminos, reforzarán el personal de vigilancia. Eso porque -dicen- que son los lugares con mayor compra y venta de pirotecnia.

Y agárrense, porque como cada año, aún falta conocer las fechas y lugares donde se aplicará el alcoholímetro en estas fiestas patrias. Pero tranquilos, que en cuanto sepamos, les estaremos contando.

¿Y si te atrapan con cuetes?

Ya si de plano no te importó la advertencia y te atrapan dentro de las instalaciones del Metro transportando cuetes, serás sancionado y remitido a las autoridades correspondientes.

Esto aplicando los artículos 227 y 230 del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. El primero habla sobre negar el servicio del transporte público y el segundo sobre los objetos permitidos para ingresar. En fin, avisados están.