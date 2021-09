Alzó la voz: Enviado de Biden en Haití renuncia por deportación masiva de migrantes

No importan las excusas sobre la deportación masiva de migrantes de Haití en Estados Unidos, no para Daniel Foote, quien alzó la voz contra estas acciones y renunció como enviado especial de Joe Biden a este país del Caribe.

Hace dos meses Daniel Foote fue nombrado enviado especial de Estados Unidos en Haití por la situación tan cañona que viven allá —el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el sismo de magnitud 7.1 registrado en agosto, la crisis ocasionada por la pandemia de COVID y la falta de oportunidades.

Sin embargo, Foote no duró mucho en el cargo y todo por lo que se ha visto en la frontera de México con Estados Unidos.

Para el enviado especial de Biden la respuesta de la Casa Blanca ante la caravana de migrantes de Haití no fue la mejor y eso es quedarse corto, porque el exfuncionario acusó que esta respuesta ha sido inhumana y contraproducente.

En una carta enviada al jefe, Foote acusó que todo el trabajo que ha hecho en este par de meses ha sido ignorado por la Casa Blanca y no sólo eso, también advirtió que Haití no está en condiciones de recibir a los migrantes deportados.

El ex enviado especial dijo también que es urgente que el gabacho cambie la política hacia Haití y, de paso, aventó la piedra contra la política de intervención estadunidense:

El ciclo de intervenciones internacionales en la política de Haití consistentemente ha producido resultados catastróficos.

Ante esta renuncia, al Comité de Asuntos Exteriores sólo le quedó reconocer las críticas y preocupaciones de Foote, lamentando su decisión.

CM @RepGregoryMeeks: read my statement regarding the resignation of Special Envoy for Haiti, Ambassador Daniel Foote: https://t.co/e0wKoP2wsp

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) September 24, 2021