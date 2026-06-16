Lo que necesitas saber:

Bermúdez es acusado de presunto secuestro agravado, asociación delictuosa y extorsión agravada.

¿Se acuerdan de Hernán Bermúdez? La Fiscalía de Tabasco pidió una sentencia de 154 años de cárcel contra el exsecretario de Seguridad de aquel estado, señalado como presunto líder de La Barredora.

El 15 de junio se llevó a cabo una audiencia intermedia contra Hernán Bermúdez y allí las autoridades tabasqueñas presentaron 40 carpetas de investigación contra el exsecretario acusado de presunto secuestro agravado, asociación delictuosa y extorsión agravada.

Quién es Hernán Bermúdez: De secretario de Seguridad de Tabasco a prófugo de la ley
Foto: @SSPCTabasco

Fiscalía de Tabasco pide 154 años de prisión para Hernán Bermúdez

La Fiscalía de Tabasco explicó que estas carpetas son una serie de pruebas recopiladas en su investigación y que tocará el turno a las autoridades judiciales para determinar cuáles admite para el juicio oral.

En cuanto a los 154 años de prisión, la cuenta sale así: 10 años por secuestro agravado, además del pago de 16 mil UMA (Unidades de Medida y Actualización) como reparación del daño.

Fiscalía de Tabasco pide 154 años de prisión para Hernán Bermúdez
Foto: @FGETabasco

Y la inhabilitación de 10 años para ejercer cualquier cargo público. Eso no es todo, también sumaron 24 años de prisión por asociación delictuosa y otros 30 años por extorsión agravada, así como el pago de 30 mil UMA.

En la audiencia, Hernán Bermúdez estuvo presente aunque a la distancia, vía videoconferencia desde el Altiplano en Almoloya de Juárez, Edomex.

Hernán Bermúdez

Si no recuerdan bien bien el caso de Bermúdez sólo basta con saber que él era el encargado de la Seguridad Pública en Tabasco.

¿Quién es Hernán Bermúdez? De secretario de Seguridad de Tabasco a prófugo de la ley
Foto: @SSPCTabasco

El entonces gobernador del estado Adán Augusto López lo nombró como secretario de Seguridad y ahí permaneció en funciones de 2019 a 2024, hasta que arrancaron las investigaciones en su contra y mientras supuestamente operaba como líder de la organización criminal La Barredora, especializada en el huachicol y otros delitos.

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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