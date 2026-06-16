Lo que necesitas saber: El caso se convirtió en una de las mayores exigencias de justicia para decenas de familias que han buscado que se esclarezcan todas las responsabilidades.

Han pasado 17 años desde la tragedia de la Guardería ABC, pero el caso podría dar un nuevo giro.

Y es que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto que podría permitir que continúen procesos relacionados con el incendio ocurrido en 2009 e incluso abrir la puerta a revisar posibles responsabilidades de más exfuncionarios vinculados con el caso.

La decisión ha llamado la atención porque podría marcar un precedente importante en casos relacionados con los derechos de niñas y niños.

¿Qué pasó en la Guardería ABC?

Todo se remonta al 5 de junio de 2009, cuando un incendio consumió parte de las instalaciones de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.

Foto: gob.mx/cenapred

La tragedia dejó 49 niñas y niños fallecidos, además de más de 100 menores lesionados. Con el paso de los años, el caso se convirtió en una de las mayores exigencias de justicia para decenas de familias que han buscado que se esclarezcan todas las responsabilidades relacionadas con lo ocurrido.

Pero… ¿Qué analizará la Corte?

La discusión surge a partir de un amparo promovido por uno de los exfuncionarios involucrados en el caso, quien sostiene que los delitos ya prescribieron.

Sin embargo, el proyecto que será analizado por los ministros plantea que cuando se trata de hechos que implican graves afectaciones a los derechos de niñas y niños, el acceso a la justicia no debería cerrarse únicamente por el paso del tiempo.

Si la Corte aprueba este criterio, las investigaciones y procesos relacionados con la tragedia podrían seguir avanzando.

Foto: gob.mx/cenapred

Además, la resolución podría sentar un precedente para otros casos similares y mantener abierta la discusión sobre posibles responsabilidades que aún no han sido resueltas.

Por ahora, familiares de las víctimas continúan insistiendo en que la búsqueda de justicia por la Guardería ABC sigue siendo una causa pendiente a 17 años del incendio.