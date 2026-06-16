"No hay tema por ser periodistas": Rocío Nahle sobre los casos de Roxana Guzmán y Luis Ángel López

Lo que necesitas saber: Rocío Nahle descartó que los casos estén relacionados con la labor periodística de Guzmán y López.

“No hay aquí un tema por ser periodistas, de ninguna manera”, declaró la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle sobre los casos de la desaparición y secuestro de la periodista Roxana Guzmán y el asesinato de Luis Ángel López.

Esta declaración va también en contraste con las peticiones y exigencias de organizaciones civiles a las autoridades para que la labor periodistas fuera considerada como una línea de investigación.

Luis Ángel López, periodista asesinado en Veracruz // Foto: Redes sociales.

Rocío Nahle sobre los casos de Roxana Guzmán y Luis Ángel López

“Independientemente de la profesión que ejerza, las investigaciones las están haciendo las fiscalías, las líneas de investigación, son varias líneas de investigación que ya lo dio a conocer la fiscal del Estado y no es por su trabajo periodístico propiamente, aquí en mi gobierno hay absoluta libertad de expresión, absoluta”.

Ante los medios de comunicación, Rocío Nahle —conocida por sus declaraciones polémicas en casos complejos como el derrame de hidrocarburo en el Atlántico y que llegó a las playas de Veracruz— descartó que los casos estén relacionados con la labor periodística de Guzmán y López.

Foto: @rocionahle

Sobre el caso de Luis Ángel López, víctima de un ataque armado cuando conducía por las calles de Poza Rica; la gobernadora de Veracruz dijo que se trataba de un hecho lamentable y exigió a la Fiscalía del estado que agote todas las líneas de investigación y hasta las últimas consecuencias.

En cuanto a la periodista y reportera Roxana Guzmán, Nahle declaró que están a la expectativa de encontrarla a salvo.

Una línea de investigación prioritaria

El 2 de junio, poco después de que se hiciera viral el momento en que un grupo armado irrumpe en la casa de Roxana Guzmán, de quien después no se supo de su paradero, ARTICLE 19 pidió a las autoridades que la labor periodística de la directora de Pulso Informativo del Sureste fuera considerada como una línea prioritaria de investigación.

Foto: Redes sociales

Además de que aplicara el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.