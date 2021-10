¡Milagro! Captan a una “persona con discapacidad” saliendo a pie del Metro en CDMX

Neta que en nuestra bella CDMX hay cada cosa que nos hace perderle un poco la fe a la humanidad. Checa nada más el video que se compartió en redes sociales este fin de semana para entender muuuuy bien de lo que hablamos. Un “hombre con discapacidad” quedó evidenciado pues fue captado cuando salía caminando como cualquier mortal de las instalaciones del Metro.

Oh sí, si tú también has llegado a dudar de que todas las personas que dicen tener una discapacidad para pedir dinero en el Metro tengan realmente dicha discapacidad, es precisamente por personas como este señor.

Resulta que en el video compartido en Twitter se ve al hombre arrastrándose en el suelo con ayuda de sus brazos, como hacen muchas personas con discapacidad para poder moverse en el Metro capitalino cuando piden a los usuarios una ayuda económica.

El hombre salió caminando del Metro como si nada

Pero en este caso en particular quedó evidenciado que no era real. Resulta que este hombre comenzó a ser grabado cuando policías del Metro se le acercaron para pedirle que se retirara. Y así lo hizo, pero no contó con que la persona que lo iba grabando, seguiría haciéndolo hasta su salida de las instalaciones.

El hombre se arrastró desde el anden e incluso subió unas primeras escaleras sin ayuda de sus piernas. Pero de pronto se escucha de fondo a alguien gritar: “ahorita que lo retires, dile que camine”, por lo que el policía que lo acompaña le pide que ya se pare.

Y ¡oh sorpresa!, efectivamente el hombre se pone de pie en unas segundas escaleras y termina de retirarse del Metro caminando sin ningún problema. Caminó y caminó hasta pasar por los torniquetes, punto hasta donde el policía lo escoltó para encaminarlo a la salida.

Los comentarios al video no pudieron ser otros más que hablar de forma irónica que se trató de un auténtico milagro en el Metro de la CDMX. Pero ya hablando con seriedad, también surgieron críticas porque por personas como este señor, los usuarios luego desconfiamos de quienes sí tienen una discapacidad y luego ya no sabe uno si dar o no su dinero.

En fin, de esas historias que nomás el Metro puede contar…