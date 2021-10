Retrasos que dan gusto: Detienen servicio en Línea 8 de Metro para rescatar a perrito

No, amigas y amigos que esperaban el tren, el servicio del Metro de la CDMX no se detuvo en la Línea 8 por el paro que estaban con que sí y con que no se iba a hacer, sino porque oficiales de la estación Iztapalapa rescataron a un perrito que caminaba por las vías este jueves 14 de octubre.

Detienen servicio de la Linea 8 del Metro para rescatar a perrito

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, quienes nos contaron todo lo que pasó por medio de una tarjeta informativa, la mañana de este jueves, personal de la Línea 8 tuvo que cortar el servicio para rescatar a un perrito que caminaba bien “Agustín” por las vías, en la interestación Iztapalapa-Cerro de la Estrella.

Quien primero se puso la capa de héroe, fue un usuario que se dio cuenta que el perrito bajó a las vías de la estación Atlalilco. Por este oportuno aviso, personal del Metro pidió a todos los conductores “ponerse bien truchas” para que detectaran al can que caminaba por las vías.

Rescatan a perrito en la estación Iztapalapa

Después del aviso a todos los conductores del Metro, usuarios y personal se dieron cuenta que el perrito caminaba por las vías de la estación Iztapalapa, con dirección a Cerro de la Estrella, por lo que el STC cortó la corriente y suspendió el servicio en la Línea 8 más o menos minuto y medio.

Luego, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), que estaban trabajando en esta mera estación, rescataron al can y reanudaron el servicio, por lo que ahora la circulación de los trenes “es continua”, informó el Metro de la Ciudad de México en un comunicado de prensa.

Metro recuerda que puedes adoptar a perritos rescatados

A través de sus redes sociales, el Metro, aprovechando el rescate de este perrito en la Línea 8, indicó a los usuarios y demás capitalinos que pueden adoptar a los perritos que han rescatado en sus instalaciones en el Centro de Transferencia Canina (CTC).

Este se encuentra en la avenida de las Culturas sin número, en la colonia El Rosario de la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México; el cual está abierto de lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.