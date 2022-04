OLOV: Hombre se vacuna 90 veces contra el COVID-19 para vender certificados falsos en Alemania

Es increíble lo que la gente puede llegar a hacer con tal de ganar dinero y eso nos queda claro con el caso del que les hablaremos hoy. Y es que un hombre se volvió noticia mundial por haberse vacunado 90 veces contra el COVID-19 con tal de poder vender certificados falsos. WTF?!

Se los juramos que no es broma. En Alemania, un adulto mayor de 60 años oriundo de la ciudad de Magdeburg, al este de dicho país, fue descubierto por las autoridades en un módulo donde se aplicaban las dosis contra el COVID-19 y al cual llevaba varias tarjetas de vacunación en blanco.

Un hombre se vacuno 90 veces contra el COVID-19 en Alemania

Al parecer este hombre se iba a diferentes centros de vacunación para hacerse pasar por personas que, al no querer recibir su dosis, le pagaban para que él recibiera la vacuna y así tuvieran un número de lote válido en el certificado. Algo que le funcionó en al menos 90 ocasiones.

Sí, este señor recibió 90 vacunas contra el coronavirus en el último año. Y si con tres dosis muchos de nosotros sentimos que se nos caía el brazo y ya nos reuníamos con Valentín Elizalde, no nos imaginamos cómo fue que este hombre logró conseguir muchas dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Vendía certificados de vacunación falsos a la gente

De acuerdo con medios locales, el hombre en cuestión no fue detenido ya que a pesar de todo lo ocurrido no es un delito. Sin embargo, ya lo investigan por andar haciendo certificados de vacunación falsos y presentar documentos que no eran suyos para recibir las dosis correspondientes.

Por ahora la policía ya comenzó un proceso penal en contra de este señor que aún no sabe cuáles son las consecuencias que podría tener su cuerpo al haber recibido tantas vacunas, de diferentes marcas, contra el COVID-19. ¡No lo haga, compa!