Lo que necesitas saber: La huelga busca que los trabajadores cuenten con uniformes, equipo de protección, herramientas y materiales de trabajo.

Parecía hora de decir: “¡toma tus precauciones!, Para este miércoles 21 de enero, los trabajadores del Sistema de Transportes Eléctricos iban a huelga… algo que afectaría el servicio del Cablebús, Tren Ligero y Trolebús. Sin embargo, se pospone todo.

Foto: @MICablebusCDMX

Trabajadores del Cablebús, Tren Ligero y Trolebús posponen

El titular de la Secretaría de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García, confirmó que la huelga anunciada por los miembros de la Alianza de Tranviarios de México (ATM) para este 21 de enero no se realizará.

“Mantendremos las mesas de negociación para llegar a acuerdos que beneficien sus condiciones laborales”, señaló el funcionario en mensaje difundido en redes sociales.

De acuerdo con García, la huelga no se realizará “con el propósito de no afectar a la ciudadanía… y cómo no: el no laborar de los miembros de la ATM acabaría por afectar a usuarios de Cablebús, la red del Trolebús y Tren Ligero.

Hector Ulises García, titular Movilidad CDMX / Foto: @HectorUlisesGN

Por su parte, los de la ATM indicaron que la prórroga de la huelga se debió a que, en una reunión realizada este 20 de enero, se presentaron las peticiones de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo en su aspecto salarial, así como del tabulador.

Ante lo anterior, fue el secretario de Movilidad quien pidió 15 días de prórroga. Así que se le dará chance a las autoridades de resolver las exigencias. Así que, de no haber solución, la huelga se realizará el 4 de febrero.

¿Cuáles son las exigencias de trabajadores?

En entrevista con Telediario, Gerardo Martínez, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México (ATM), informó que el emplazamiento a huelga se debe a diversas irregularidades en sus condiciones de trabajo (salarios, equipos de protección, ropa de trabajo, etc).

De acuerdo con Martínez, las demandas de los trabajadores llevan años y, hasta el momento (ni con el anuncio de la huelga), se había tenido respuesta. De acuerdo con el representante sindicar, la ATM tiene a casi 2,700 agremiados trabajando en los servicios de Cablebús, Tren Ligero y Trolebús. Todos se irían a huelga.

Nueva línea del Trolebús en la CDMX // X:@STECDMX

Incremento del salario, una de las principales exigencias

De acuerdo con el sindicato de transportistas, la huelga busca que los trabajadores cuenten con uniformes, equipo de protección, herramientas y materiales de trabajo.

Además, también se debe al aumento del salario mínimo del 13%, que modificó los tabuladores y eliminó las diferencias contractuales ganadas por los trabajadores.

Según el periodista Raúl Gutiérrez, la ATM acusa que las autoridades de no han presentado propuestas salariales ni atender su pliego petitorio... ellos, mínimo, quieren 10% de aumento.

“La capital enfrentará una jornada crítica de movilidad si no se alcanza un acuerdo de última hora”, advierte Gutiérrez. Según el representante de la ATM, en el transcurso del día se realizarán dos reuniones, al término de éstas, se oficializará (o no) la huelga.