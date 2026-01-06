Lo que necesitas saber: Venezuela se encuentra en cambios políticos y de régimen, cosa que ha hecho que algunos nombres suenen mucho.

Tras la detención de Nicolás Maduro y todos los cambios en el gobierno de Venezuela, se han mencionado algunos nombres, así que acá te dejamos quiénes son los principales implicados venezolanos en todo este rollo.

Nicolás Maduro rumbo a Corte de Manhattan / Captura de pantalla (video The Guardian)

¿Quiénes son y en qué situación están los implicados de Venezuela?

Nicolás Maduro

Vamos directo con el que empezó todo este relajo. Nicolás Maduro Moros, político venezolano que llegó a la presidencia en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.

Por más de 12 años estuvo en el poder, ganando las elecciones de 2018 y las de 2024, hasta que su mandato terminó abruptamente el pasado 3 de enero cuando fue detenido por fuerzas estadounidenses y enviado a Estados Unidos para ser enjuiciado por narcoterrorismo.

Luego de que Nicolás Maduro se declaró inocente en su primera audiencia, el mandatario venezolano se encuentra actualmente detenido en el Metropolitan Detention Center, en espera de que termine su juicio en contra.

Presidente de Venezuela // Facebook: Nicolás Maduro

Cilia Flores

Ahora vamos con Cilia Adela Flores, la llamada “primera combatiente”, esposa de Nicolás Maduro y la segunda acusada en todo el caso de Estados Unidos contra las autoridades venezolanas.

De momento se encuentra en la misma situación que su esposo… y aunque también se declaró inocente Cilia Flores, está acusada de ordenar secuestros y asesinatos, además de haber facilitado reuniones entre líderes del narco y autoridades de alto nivel de Venezuela.

Cilia Flores // Foto: Redes sociales

Delcy Rodríguez

La venezolana Delcy Eloína Rodríguez Gómez ejerció varios cargos durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cumpliendo con su último cargo de vicepresidenta ejecutiva de Venezuela.

Al menos así era hasta este lunes 5 de enero, fecha en la que Delcy juró como presidenta encargada de Venezuela. Y como no tenía mucho para dónde hacerse, decidió cooperar con el gobierno de Trump.

Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela / Foto: Facebook/delcyrodriguezv

Diosdado Cabello Rondón

No podía faltar en esta lista Diosdado Cabello Rondón, político y militar venezolano que es considerado como una de las figuras más poderosas en su país… siendo el Ministro de Relaciones Interiores, implicado en cómo se gobierna Venezuela.

Y aunque no tuvo el mismo destino de Maduro, las autoridades estadounidenses acusaron a Diosdado de ser presunta pieza clave para que el narcotráfico recibiera protección militar, además del cobro millonario de traficantes.

Diosdado Cabello Rondón // Foto: Redes sociales

Edmundo González Urrutia

El escritor, diplomático e internacionalista venezolano Edmundo González Urrutia es reconocido como presidente electo de Venezuela por 15 países y varias organizaciones internacionales. Esto tras las elecciones de 2024.

A diferencia de Delcy Rodríguez, que fue bien vista por la administración de Trump, Edmundo fue puesto a un lado por Estados Unidos. El domingo 4 de enero pidió “respetar su triunfo”… aunque como ya vimos, fue ignorado.

Edmundo González Urrutia // Foto: Redes sociales

María Corina Machado

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado Parisca, es considerada como la principal líder de la oposición al chavismo. Por eso mismo no se encuentra en Venezuela y su ubicación es incierta…

Aunque claro, eso no le impidió poder hablar sobre la detención de Maduro, pues mediante redes sociales celebró la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela / Captura de pantalla

Nicolás Ernesto Maduro Guerra

Y por último, pero no menos importante, tenemos a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”. Como su nombre lo indica, es el hijo de Nicolás Maduro y actualmente es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Nicolás Ernesto Maduro también se encuentra embarrado en todo este rollo de su padre, pues Estados Unidos lo acusa de coordinar envíos de cientos de kilogramos de cocaína a Miami y Nueva York.

De momento, el hijo de Maduro se encuentra asistiendo a las asambleas de su país para alzar la voz por su padre y por la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano.