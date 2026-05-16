Lo que necesitas saber: Un incendio más se registró dentro de la Refinería Olmeca, Dos Bocas, uno de los proyectos más grande del gobierno federal.

Un nuevo incendio se reportó en la Refinería Olmeca, Dos Bocas en Tabasco, durante la madrugada del sábado 16 de mayo, lo que hizo que todos los protocolos de emergencia se activaran, ¿alguien lleva la cuenta de cuántos incendios lleva?

Por medio de varios videos difundidos en redes sociales, el incendio se lograba ver desde distintos puntos cerca del área industrial, en especial desde la colonia Petrolera. En los distintos videos se logra ver las llamas y las sirenas de emergencia que venían desde la refinería.

Foto: @azucenau

Y como era de esperarse, el tema ya dio de qué hablar en redes sociales, pues durante la madrugada y la mañana del sábado 16 de mayo, distintos usuarios empezaron a compartir videos del incidente, señalando que ya van varios incendios dentro de Dos Bocas, uno de los proyectos más ambiciosos y costosos del gobierno federal

Por último, no se ha reportado ninguna persona fallecida, ni lesionada o daños materiales derivados de este incendio.

Pemex ya respondió sobre el incendio

Pemex por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, informó que este incendio se derivó como parte de unas obras de mantenimiento en los tanques de almacenamiento de residuo de vacío en la Refinería Olmeca.

Derivado a estos trabajos fue que alrededor de la medianoche, se evidenció una flama al exterior de los tanques, situación que fue controlada inmediatamente conforme a los protocolos.

Por otro lado, Pemex informó que las instalaciones siguen trabajando con normalidad y los trabajos de mantenimiento van a continuar y que esto no representó ningún riesgo para algún trabajador, instalaciones o para la comunidad.