Lo que necesitas saber: México jugará contra Corea del Sur el 18 de junio, en Guadalajara

La Selección de Corea del Sur, el segundo rival de México en el Mundial 2026, ya definió a los 26 jugadores para esta Copa del Mundo y ojito porque traerá a 13 jugadores que militan en el futbol de Europa, además de la estrella Heung-min Son, actual estrella del LAFC de la MLS, además de un futbolista “alemán”.

Corea incluye a un alemán en su lista mundialista

Destaca el llamado de Jens Castrop, jugador de origen alemán y quien cambió de nacionalidad deportiva por la coreana a partir de agosto de 2025. Castrop juega para el Borussia Mönchengladbach, tiene 22 años de edad, juega como mediocampista y había jugado para las categorías inferiores de la Selección de Alemania hasta la Sub 21, hasta 2025.

Jens Castrop juega para el Borussia Monchengladbach

El padre de Jens Castrop es alemán, mientras que su madre es coreana, por lo cual cuenta con la doble nacionalidad y previo al Mundial solicitó el cambio de “nacionalidad” deportiva para representar a Corea del Sur, con la que ya jugó cinco partidos, en los cuales marcó tres goles.

Corea del Sur viene al Mundial con una generación bastante fuerte y joven.

Entre los convocados está Lee Kang-in, de 25 años, y quien juega para el PSG. Yang Hyun-jun, de 23 años y extremo titular del Celtic Glasgow es otro de los jugadores a seguir.

Lee Kang-in juega para el PSG

Hwang In-beom es la sorpresa de esta lista. El jugador de 29 años milita en el Feyenoord y se recupera de una lesión. El DT del equipo asiático, Hong Myung-bo, aseguró que el mediocampista estará listo para los partidos amistosos del 31 de mayo y 3 de junio en Estados Unidos, entre Trinidad y Tobago y El Salvador.

¿Cuando juega Corea del Sur contra México?

Corea del Sur jugará contra México en el Mundial 2026 el 18 de junio, en Guadalajara, en la segunda jornada de la fase de grupos.

Antes, Corea del Sur debuta en el Mundial 2026 el 11 de junio, también en Guadalajara, frente a República Checa, y finalmente jugará la tercera jornada el 24 de junio, contra Sudáfrica, en Monterrey, Nuevo León.

La lista completa de Corea del Sur para el Mundial 2026

Porteros

Seung-gyu Kim (FC Tokio)

Hyeon-woo Jo (Uslan HD FC)

Bum-keun Song (Jeonbuk)

Defensas

Min-jae Kim (Bayern Múnich)

Moon-Hwan Kim (Daejeon Hana Citizen)

Tae-Hyeon Kim (Jeonbuk Hyundai Motors)

Jin-Seob Park (ZJ FC)

Young-Woo Seol (Estrella Roja Belgrado)

Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach)

Gi-Hyuk Lee (Gangwon FC)

Tae-Seok Lee (FK Austria Viena)

Han-Beom Lee (FC Midtjylland)

Yu-Min Cho (Sharjah FC).

Medios

Jin-Gyu Kim (Jeonbuk Hyundai Motors)

Jun-Ho Bae (Stoke City)

Seung-Ho Paik (Birmingham City)

Hyun-Jun Yang (Celtic FC)

Ji-Sung Eom (Swansea City)

Kang-In Lee (PSG)

Dong-Gyeong Lee (Ulsan HD FC)

Jae-Sung Lee (Mainz 05)

In-Beom Hwang (Feyenoord)

Hee-Chan Hwang (Wolverhampton Wanderers)

Delanteros

Heung-Min Son (Los Ángeles FC)

Hyeon-Gyu Oh (Besiktas JK)

Gue-Sung Cho (FC Midtjylland)