Lo que necesitas saber: El Tren Suburbano presentó un corte de energía y dejo a varios usarios varados por más de una hora.

La noche del pasado viernes 15 de mayo se presentó una falla en el Tren Suburbano con dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), provocando aglomeraciones y molestia entre cientos de usuarios que quedaron varados durante más de una hora.

Este incidente sucedió entre las estaciones de Tlalnepantla y Fortuna y luego de tener que estar un buen rato en el tren, los usuarios fueron desalojados.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Varios testigos reportan que el convoy estaba trabajando de buena manera y este corte de energía fue de manera inesperada mientras se dirigía al AIFA, generando así momentos de incertidumbre entre los pasajeros que iban dentro del tren.

Por otro lado, las autoridades del Tren Suburbano confirmaron por medio de sus redes sociales que el tren que iba con dirección al aeropuerto se encontraba detenido en las estaciones de Tlalnepantla y Fortuna, lo que había generado retrasos en su operación.

Varios pasajeros estaban viviendo una pesadilla al estar varados en un tren a altas horas de la noche y varios de ellos empezaron a tener problemas respiratorios, por la desesperación y el calor que estaban sintiendo en esos momentos.

Eso los llevó a quebrar una ventana para que de esa manera pudieran tener algo de ventilación en lo que esperaban por su rescate.

Esto sucede unos cuantos días después de que inauguraron la extensión del Tren Suburbano de Buena Vista hacia el AIFA; la noche del viernes 15 de mayo, el tren presentó unos “detallitos”.