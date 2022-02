Otra vez el Metro: Las imágenes del incendio que se registró en Pantitlán

Segundo incidente en días consecutivos… La mañana de este 26 de febrero, tuvo lugar un nuevo evento de esos que no nos agradan nadita en la estación del Metro Pantitlán. Y es que una columna de humo salía de dichas instalaciones por un incendio y rápidamente eso provocó una movilización en la zona.

Mientras la regenta de gobierno @Claudiashein se dedica a darle publicidad al “Presi” @lopezobrador_ con su famosa, pero estéril “Revocación de Mandato”, el Metro de la CDMX continúa en el abandono total, esta mañana se incendió el área de taquillas de la estación Pantitlán. pic.twitter.com/VX7pUIqcK3 — Lizet (@Lizz_Chapa) February 26, 2022



Se registra incendio en el Metro Pantitlán

Pasa que en las instalaciones de la mencionada estación se produjo un incendio, al parecer, al interior de una bodega que se encuentra junto a las taquillas. Rápidamente las imágenes comenzaron a circular en internet y no a pocos nos vinieron recuerdos nada gratos a la mente.

Afortunadamente el incendio que se registró allá en Pantitlán no pasó a mayores. Se reporta que no hubo lesionados y que tampoco se vio afectado el servicio de ninguna de las líneas que corren desde la concurrida estación. Por ahí la Línea B tuvo un retraso, pero fue por un tema del suministro eléctrico que no estaría relacionado con el incendio.

#ÚltimaHora Controlan incendio en oficinas del Metro ubicadas en las inmediaciones de la estación Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco pic.twitter.com/J72KWxBCN4 — Foro_TV (@Foro_TV) February 26, 2022

Hoy por la mañana se registró un incendio en la zona del metro pantitlan… Equipos de emergencia llegaron al lugar para evitar que se propagara. pic.twitter.com/eOGM5FpLWx — Iztacalco Noticias (@iztacalconews) February 26, 2022

INCENDIO 🔥 Esta mañana se registró un #incendio en una bodega junto a las taquillas de línea 9 del #Metro Pantitlán, en la #CDMX, lo que provoco la movilización de servicios de emergencia para combatir el siniestro. pic.twitter.com/zqmUQxlWoS — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) February 26, 2022

#ULTIMAHORA 🚇🔥 Un incendio en una bodega de papel en la estación #Pantitlán de la línea 9 del STC Metro de la Ciudad de México, causó la movilización de los servicios de emergencia este sábado. pic.twitter.com/o9vuxIj0IK — Meganoticias Puebla (@MN_PUEBLA) February 26, 2022

Martí Batres, secretario nde Gobierno de la Ciudad de México, dio un breve informe (tal vez demasiado breve) sobre lo ocurrido en el Metro. Informó que en realidad se trató de un conato de incendio y como te decía, descartó mayores afectaciones, además de mencionar que se controló al 100% horas después.

Esta mañana se registró un conato de incendio en la estación Pantitlán del Metro. El incidente fue controlado de inmediato. El servicio no se vio afectado y la circulación de los trenes ha transcurrido con total normalidad a lo largo del día. — Martí Batres (@martibatres) February 26, 2022

Segundo incidente en días consecutivos

Y cuando decimos que oooootra vez el Metro, lo decimos porque apenas este viernes hubo un considerable retraso en la Línea 9 de este importante transporte capitalino. En ese caso todo se debió al retiro de un tren para la revisión en su sistema de puertas. Por acá te dejamos toca la información sobre eso.

Pues así las cosas con el Metro Pantitlán, como ves, nomás nos quedamos con el sustote de ver nuevamente una columna en una estación de este medio de transporte, porque no se olvida lo sucedido el año pasado en la Línea 1 y uno nunca sabe.