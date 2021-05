IndultoParaManuel: Pide justicia tras pasar 21 años en la cárcel por “matar” a alguien que sigue vivo

Con el hashtag #IndultoParaManuel, Manuel Germán Ramírez pide justicia luego de pasar más de 20 años en la cárcel por supuestamente “matar” a alguien que de hecho sigue vivo. Sí, también activistas han pedido a las autoridades, al gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador, hagan algo para liberar a este hombre que está acusado de un crimen que no cometió.

El pasado 26 de mayo del 2000, policías judiciales del Estado de México detuvieron a Manuel, quien en ese entonces tenía 21 años de edad, en su casa ubicada en el municipio de Acolman. Los oficiales lo golpearon frente a sus familiares, luego se lo llevaron para torturarlo y lo obligaron a que confesara un asesinato que no cometió. Incluso lo amenazaron hacerle daño a su esposa y a sus hijos.

El propio Manuel indicó que desde el inicio de su proceso se presentaron varias irregularidades y omisiones, además de violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, lo peor fue que le dieron una sentencia de 41 años en la cárcel.

Por ejemplo, una de las peores irregularidades, es que se comprobó que el cuerpo de la presunta víctima no tenía las mismas características de la supuesta persona que había asesinado, como en la estatura y señas particulares. Incluso, habitantes de Acolman aseguran que la “víctima” sigue viva y está actualmente en Estados Unidos.

Por otra parte, indica que se sabe que el papá de la presunta víctima pudo haber pagado miles de pesos a las autoridades mexiquenses para orquestar un caso donde su hijo fuera supuestamente asesinado y detener a Manuel.

No pido nada más que justicia!!.

No quiero venganza; los 21 años que llevo preso por “matar” a alguien que está vivo. No he hecho más que ayudar a otros y tratar de encontrarme con la justicia.@lopezobrador_ le pido ayuda!! #IndultoparaManuel pic.twitter.com/m6rZN7L4m2

