¿Otros datos? Cancelación del NAIM costará 331 mil mdp; 232% más de lo estimado por la 4T

Baia, baia… Aunque AMLO y todos sus colaboradores involucrados nos prometieron que cancelar el Nuevo Internacional de México (NAIM) representaría un importante ahorro para la nación, parece que tenían otros datos un poquito alejados de la realidad.

ASF reveló el costo real por la cancelación del NAIM

Resulta que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló su informe de fiscalización de la Cuenta Pública de 2019, y en éste detalla que el costo real de la cancelación del NAIM será de 331 mil 996 millones de pesos (OLOV), lo que vendría siendo un 232% más de lo que el Gobierno Federal había estimado.

La 4T estimó que la cancelación del NAIM le costaría a México “nada más” 100 mil millones de pesos. Así lo informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en un documento publicado en abril del 2019, titulado “Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto de Texcoco“. Pero trázcalas, llegó la ASF y reveló que la cantidad real es muuuuuuuy superior.

Y ahí no termina la cosa, porque si no recordamos mal, el costo por construir el NAIM en Texcoco era de 305 mil millones de pesos (26 mil mdp menos de lo que costará la cancelación), según informó el propio Gobierno Federal en una mañanera al comparar el costo de este Aeropuerto con lo “barato” que saldría el proyecto en Santa Lucía.

El general Ricardo Vallejo, encargado de la construcción del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, hizo un comparativo de presupuesto y ejecución entre el NAICM y el AIFA. Resaltó la diferencia de 225 mil mdp del presupuesto de Santa Lucía con el de Texcoco. pic.twitter.com/sYGrsyGErp — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) March 18, 2020

Y el monto podría aumentar…

¿Quieres más? Pues venga… De acuerdo con información de Forbes, el monto de los 331 mil millones de pesos podría no ser definitivo. Así es, todavía podría incrementarse más, pues en este informe de la ASF no se encuentran identificados ni cuantificados (todavía) los costos adicionales por liquidación de contratos pendientes, así como por juicios y demandas interpuestos por la cancelación del proyecto.

“Se identificó que estos factores pueden ocasionar un aumento en el costo estimado de la cancelación del NAIM, por lo que es necesario que el GACM (Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México) realice un seguimiento constante en los mismos, con objeto de que identifique el costo total en que se incurrirá con la cancelación del proyecto”, indica la ASF.

Y si te preguntas por qué le falló tanto la estimación a la administración de AMLO, pues la ASF señaló que pudo deberse a que la dependencia encargada de esa tarea habría considerado la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, peeeeeero, no tomó en cuenta las “implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados”.