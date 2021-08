Duarte, García Luna y más: Informe ‘destapa’ lavado de dinero de políticos mexicanos en EU

Baia, baia… oooootra cosa que achacarle a algunos políticos mexicanos que se han vuelto famosos por todo lo contrario a lo que dicta su deber. Resulta que varios exfuncionarios de nuestro país están involucrados en una penosa práctica de lavado de dinero mediante bienes raíces en EE.UU; de hecho, gracias a ellos, México encabeza la lista de países que más dinero lavan en los “united”.

Lo anterior lo reveló un informe publicado por Global Finance Integrity (GFI), llamado ‘Hectáreas de Lavado de Dinero. ¿Por qué los Bienes Raíces de Estados Unidos son el Sueño de la Cleptocracia?’.

En dicha investigación se señala a exfuncionarios de la talla de Genaro García Luna (exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y quien sigue preso allá en Estados Unidos), así como a Javier Duarte, el muy reconocido exgobernador de Veracruz y uno de los políticos menos queridos de los últimos años.

Pero ojo acá, porque en la lista de este informe también aparecen nombres como el de Alejandro Murat, actual gobernador de Oaxaca; el exgobernador del mismo estado (y su padre) José Murat; además de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas.

El modus operandi de este lavado de dinero es algo complejo, pero vamos a tratar de hacerlo simple. Resulta que los políticos mexicanos antes mencionados tendrían la costumbre de transferir millones a EE.UU. para invertirlos en bienes raíces de manera “masiva” (a través de la compra de casas y otras propiedades).

Javier Duarte, por ejemplo, está ligado a la compra de unas 90 propiedades, tanto en México como España y en Estados Unidos, del 2006 al 2014. El exgobernador de Veracruz habría utilizado abogados y socios comerciales para “establecer una compleja red de empresas fantasma en Texas, Delaware y Florida”.

Entre las propiedades adquiridas por Duarte para consolidar su “imperio” de lavado de dinero (así lo califican en el informe), destacan una mansión de 7.6 millones de dólares —comprada en efectivo— y unas 30 casas en Miami, propiedades que se habrían comprado y vendido más de una vez para ocultar chido el origen del dinero.

En el caso de Genaro García Luna, el lavado de dinero en EE.UU. se habría dado por medio de una propiedad de 3.3 millones de dólares en Florida, así como un yate de lujo y diferentes condominios que alcanzaron un valor de 5 millones de dólares (ay nomás).

A José Murat se le señala de ser dueño de unas seis propiedades en ciudades como Nueva York, Florida y Utah, las cuales llegarían a los 6 millones de dólares. Según el informe, el exgobernador priista ocultaba las propiedades por medio de fideicomisos y empresas fantasma que estaban registradas a nombre de amigos y familiares.

Ya por último, la investigación indica que Tomás Yarrington utlizó el dinero que recibió del crimen organizado (recordemos que él mismo se declaró culpable de aceptar sobornos) para comprar propiedades en Texas, Port Isobel y South Padre Island.

Outlets like @ICIJorg and @RE_Weekly pick up and share @IllicitFlows‘s groundbreaking review of real estate money laundering regulations in G7 countries.

Check out the must-read report here: https://t.co/oPzOlJZJNG

— FACT Coalition (@FACTCoalition) August 13, 2021