Inundaciones en México: ¿Por qué fueron tan letales y qué pasó con el FONDEN?

Lo que necesitas saber: La combinación de distintos fenómenos meteorológicos provocó las lluvias intensas que a su vez aumentaron los niveles de los ríos.

Más de 60 personas fallecidas y otras más de 60 desaparecidas ha sido el saldo de las inundaciones en 5 estados de México —Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí— que están ante los desafíos de la reconstrucción sin el FONDEN.

O el Fondo de Desastres Naturales, desaparecido en el sexenio de AMLO, y que en situaciones como esta nos lleva a preguntar sobre la capacidad de respuesta del gobierno de México para auxiliar a miles de personas afectadas.

Poza Rica, Veracruz. Foto: Hector Quintanar-Getty Images.

Aunque esa no es la única pregunta sobre la mesa: también está presente por qué fueron tan letales estas inundaciones, cuestiones de las que por acá buscamos una respuesta.

Inundaciones en México

Entre el 6 y 9 de octubre de 2025 se registraron lluvias extraordinarias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

La magnitud de su impacto la hemos visto a través de fotos y videos en redes sociales que muestran cómo la gente intentaba ponerse a salvo.

Foto: @CNPC_MX

Los rescates de perritos, gatos y otros animales, la ayuda vía el plan DN-III o los reclamos de habitantes y estudiantes de Poza Rica a la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a ese municipio de Veracruz.

El saldo

Después de los momentos más críticos, con corte al 13 de octubre, la Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó la desaparición de al menos 18 personas y el fallecimiento de 29 en Veracruz, donde 40 municipios resultaron afectados.

Los estragos siguen en Puebla con 17 municipios con daños graves, al menos 13 personas fallecidas y 4 no localizadas.

En Hidalgo el saldo hasta el momento es de 21 personas fallecidas y, al menos, 43 no localizadas.

Foto: Hector Quintanar-Getty Images.

En Querétaro una persona murió y hay 8 municipios afectados, mientras San Luis Potosí no registra ni fallecimientos ni personas desaparecidas.

Se trata de, al menos, 64 personas que perdieron la vida y 65 no localizadas. Además de los daños en las carreteras de más de mil 60 kilómetros y las afectaciones a cientos de casas.

¿Por qué fueron tan letales estas inundaciones?

Hay varias causas que van desde las cuestiones meteorológicas pero también de la capacidad preventiva o la coordinación de los protocolos de Protección Civil en los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).

Empecemos con el hecho de que la semana del 6 de octubre, México arrancó el lunes asediado de de tormentas tropicales en el Pacífico y un sistema de baja presión —que lo podemos traducir en viento, lluvias y tormentas— en el Atlántico.

Es decir, de manera más detallada, por el Pacífico teníamos a la tormenta tropical Priscilla, que llegó a ser huracán y provocó lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje alto en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Jalisco y Guerrero.

Foto: @CNPC_MX

Además de la tormenta postropical —se le dice así porque se trata de un ciclón que perdió sus características tropicales como un núcleo cálido— Octave, que también se convirtió en huracán categoría 1, aunque lejos de las costas mexas.

Y en el Golfo de Tehuantepec: la tormenta de baja presión que se convirtió en el huracán Raymond.

Eso no es todo. Ya del lado del Atlántico, en el Golfo de México, frente a Veracruz. se formó otro sistema de baja presión.

Más una vaguada que se formó a causa de un frente frío que chocó con el frente cálido mexa.

Una actividad atmosférica importante del lado del Golfo de México que se pudo leer como una combinación de riesgo para los/las habitantes del Oriente de nuestro país.

Ríos en su máxima capacidad

Se suman los ríos y mantos freáticos que están a su máxima capacidad, por aquello de que México está casi al final de la temporada de lluvias.

Foto: @GN_MEXICO_

¿El resultado? La cantidad de lluvia aumentó aún más sus niveles y, por lo tanto, provocaron sus desbordamientos y las inundaciones, además del debilitamiento de los cerros debido a las lluvias del año.

¿Cuánta lluvia iba a caer?

La Secretaría de Marina explicó que si bien estos fenómenos son predecibles, no es tan sencillo identificar cuánta lluvia iba a caer o su magnitud.

En este contexto, fue que se aplicaron las alertas por lluvias. En el caso de Veracruz, comenzó con una alerta Gris en fase de Vigilancia por el aumento significativo de las lluvias y de su persistencia hasta el viernes 10 de octubre.

Foto: @CNPC_MX

Pero con un mayor impacto entre el miércoles y jueves. De hecho, la instrucción local fue para mantenerse en alerta permanente.

La coordinación de alertas

El secretario de Marina Raymundo Morales reconoció que “sí se hicieron algunas alertas en Veracruz“, que estuvieron voceando a la gente para que se alejara de los ríos pero, ¿fue suficiente?

Si bien la magnitud de las lluvias no podía predecirse con exactitud, existía un pronóstico de lluvias muy fuertes en Veracruz y Puebla.

Foto: Hector Quintanar-Getty Images.

Y con el monitoreo, las acciones de protección civil tal vez pudieron ir más allá de los voceos.

El aumento del río Cazones en sólo 3 horas

Un ejemplo del súbito aumento de los niveles de ríos es el río Cazones en Poza Rica.

El monitoreo oficial de la Conagua mostró que la madrugada del 10 de octubre el río Cazones subió 4 metros en tan sólo 3 horas, lo que significó una situación de extremo riesgo para los habitantes de aquella ciudad y municipio.

Foto: @asalmendez

Hay testimonios que relatan que en plena madrugada, el río tomó desprevenida a la gente que tuvo en huir de sus casas en muy poco tiempo.

Lo que llevó a la gente de Veracruz a recordar la experiencia de octubre de 1999, cuando una serie de inundaciones, a causa del desbordamiento de ríos tras lluvias extraordinarias, en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tabasco dejó el saldo de más de 300 personas fallecidas.

Y, ¿el FONDEN?

Ok, llegamos al FONDEN o el Fondo de Desastres Naturales ya extinto. Seguro muchos de ustedes también lo ubican porque en redes se convierte en tendencia cada vez que México atraviesa por una situación compleja como las inundaciones de inicios de octubre de 2025.

Y si se preguntan de cuál era su importancia, aquí va: el FONDEN fue creado en 1996 como una fuente de recursos (dinero) para apoyar a los estados ante distintos tipos de catástrofes.

Era como una llave de primeros auxilios para la gente y se habilitaba mediante declaraciones de emergencias.

Foto: @Claudiashein

Sin embargo, en 2020 en medio de la pandemia de COVID y bajo el argumento de que supuestamente existían fondos y fideicomisos que no rifaban —debido a los malos manejos de los recursos— el Congreso aprobó su desaparición.

Ya para 2021, dejó de existir el FONDEN cuyos recursos quedaron en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), encargada de despachar el dinero en cuanto surja una situación de este tipo de magnitud.

¿Qué hay del presupuesto?

Forma parte de un programa con el mismo nombre que, va de nuevo, está bajo el control de Hacienda.

La gran bronca es que a partir de ese año, no hay claridad sobre el dinero que Hacienda destina para este propósito: cuántos recursos van para este programa y cuántos se usan.

Además de que, con el FONDEN el dinero destinado para atender a la población ante este tipo de desastres estaba disponible, cuantificado y ordenado.

Tal vez, la cosa, si se trataba de malos manejos, era mejorar los procedimientos, antes de desaparecer todo el Fondo.

Sobre todo porque existía una certeza de la disponibilidad de recursos: cuánto y cómo.

La experiencia en el huracán Otis

Meses después del impacto del huracán Otis en Guerrero, surgió un movimiento que buscó el apoyo del gobierno:

Se trató de casi 4 mil personas afectadas que se quedaron fuera del censo para recibir apoyo.

Lo que llevó a replantearnos si realmente existía transparencia y también los recursos suficientes para apoyar a la población damnificada.

Foto: @SICTmx

No sólo en el huracán Otis, sino ante cualquier otra posible situación de emergencia.

Hoy sabemos que lo que quedó del FONDEN pasó a formar parte del Ramo 23 del presupuesto del gobierno. Se usó para reasingar el dinero a dependencias o instituciones especializadas en la atención de desastres y reconstrucción.

Y si bien, por ejemplo, en 2023 aprobaron un presupuesto de 17, 156 millones de pesos, Hacienda le dio un tijerazo hasta dejarlo en 13, 224 millones. Aquel año, precisamente, fue cuando impactó el huracán Otis en Guerrero.

¿Qué hay de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí?

En la mañanera del 13 de octubre, el gobierno de Claudia Sheinbaum explicó que llevará a cabo un censo para ayudar a la población, asegurando que se atenderán a los 5 estados para su reconstrucción.

Por otra parte, por acá les dejamos una nota sobre cómo ayudar a las personas afectadas por las inundaciones.