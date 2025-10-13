Lo que necesitas saber: Más de 100 municipios de cinco entidades del país han sido afectados por las lluvias "extraordinarias" que se registraron desde el 6 de octubre.

Según las autoridades, el saldo oficial (hasta el momento) de las lluvias extraordinarias que se reportaron en cinco estados de la República es de 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas.

Además, hay miles de afectados, por lo que la ayuda es más que necesaria en estos momento para la gente de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla.

UNAM e IPN recibirán víveres y otros insumos para afectados por las lluvias

Ya varias instituciones han abierto la forma más accesible para ayudar: los centros de acopio. UNAM e IPN han abierto desde este 13 de octubre sus instalaciones para recibir ayuda que irá directamente a los afectados por las lluvias.

Centro de acopio en UNAM / Imagen: UNAM

En el caso de la máxima casa de estudios, su centro de acopio se ubica en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario. La ayuda se recibirá de las 10:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes.

El centro de acopio de la UNAM recibirá insumos de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de baño, además de objetos para higiene personas y ropa de bebé.

Centro de Acopio en IPN / Imagen: IPN

Debido a las afectaciones que se presentan en más de 100 municipios y al bloqueo de carreteras, también se pide ayudar con herramientas de mano, las cuales se utilizarán para la remoción de escombros (carretillas, barretas, palas, picos, etc).

El centro de acopio del IPN se ubica en las instalaciones de Zacatenco y el casco de Santo Tomás. Los del Politécnico recibirán la a ayuda de 9:00 a 18:00 horas, en horario de lunes a viernes. En este caso, también se solicita alimento para mascotas.

Ayuda para la estados que abarca la Huasteca

El Senado de la República también contará con su centro de acopio, el cual estará ubicado en la Plaza Luis Pasteur. El horario es a partir de las 10:00 horas y la ayuda se destinará a la Huasteca.

Centro de acopio en el Senado / Captura de pantalla

En el caso de Hidalgo, que es uno de los cinco estados más afectados por las lluvias, el DIF local abrió centros de acopio que se ubicarán en Casa Rule (en el centro de Pachuca) , así como en el DIF municipal (parque Hidalgo #120).

En el Estado de México también se podrá hacer entrega de ayuda. Los centros de acopio mexiquenses estarán en Toluca (en el palacio de Gobierno), en Valle de Chalco (Juan Escutía S/N entre Lucas Alamán y Francisco González) y en Naucalpan (Parque de Orizaba).

Caminos afectados en Veracruz / Captura de pantalla

Cruz Roja abre cuenta para recibir donativos

Claro también están lo que ya no quieren tener nada que ver con las donaciones en centros de acopio… por aquello de que las denuncias de que luego la ayuda ni llega o se va con etiquetado de partidos o funcionarios. Así que hay otras formas de ayudar.

La opción más confiable es la Cruz Roja, la cual desde ayer ha comenzado con la entrega de toneladas de ayuda humanitaria para Veracruz: “6,772 personas en Poza Rica ya recibieron apoyo con despensas y kits de higiene”, anunció la institución.

Ayuda Cruz Roja en Veracruz / Foto: @CruzRoja_MX

Para seguir con la ayuda, la Cruz Roja abre la siguiente cuenta para recibir donativos: Cuenta 0404040406 de BBVA, Cruz Roja Mexicana I.A.P.

Además de la entrega de víveres, la Cruz Roja sirve como contacto con personas que han perdido comunicación con familiares y amigos en Veracruz. “Si buscas un familiar tras la emergencia contáctanos a través del número 56 45 85 32 74”.